Tinder: las medidas que la compañía está tomando para proteger a las mujeres que usan la app

Proteger a las mujeres contra los abusos está ahora en "el centro" de las prioridades de Tinder, aseguraron desde la mayor aplicación de citas del mundo.

La empresa tecnológica se ha asociado con la organización No More (No Más), con el objetivo de combatir con la violencia de género.

"Nuestro trabajo en materia de seguridad no termina nunca", le explicó a la BBC la primera mujer directora ejecutiva de Tinder, Renate Nyborg.

Sin embargo, desde la organización End Violence Against Women (Acabemos con la violencia contra las mujeres) calificaron las medidas tomadas por Tinder como un "pequeño paso" para abordar la desproporcionada cantidad de abusos que sufren las mujeres en línea.

Tinder fue muy criticada por los abusos que sufren las mujeres a través de su servicio y además, preocupa que esta, así como otras aplicaciones similares, están siendo utilizadas por los depredadores sexuales.

Más mujeres

Nyborg, de 36 años, reveló que una de las medidas adoptadas para prevenir la violencia contra las mujeres ha sido contratar a más mujeres en la empresa.

La directiva informó que el personal femenino de la empresa ha aumentado 30% desde que asumió las riendas de la compañía, en septiembre de 2021.

BBC Renate Nyborg es la primera mujer en asumir la dirección de Tinder.

"Creo que hay una diferencia entre saber algo y haberlo vivido", declaró a la BBC.

"Como cualquier mujer puedo contar todas las experiencias que he tenido con hombres y las que no he querido tener: desde la forma en que te hablan, pasando por la forma como te tratan en el trabajo, hasta las cosas que suceden cuando estás buscando pareja. Creo que todas las mujeres han tenido muchas experiencias similares, y creo que la unión hace la fuerza", dijo.

Amenazas de violación

La directora de End Violence Against Women, Andrea Simon, afirmó que es esencial que las aplicaciones de citas como Tinder tomen medidas para hacer frente a los abusos.

"Las aplicaciones de citas son una forma muy popular para que la gente se conozca", dijo, al tiempo que advirtió que "preocupa que los abusadores y depredadores están usando estas aplicaciones para conocer a las potenciales víctimas, lo que ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones contra mujeres que utilizan estas herramientas para citas".

Simon saludó las nuevas funciones de seguridad de Tinder y aunque alertó que "no van lo suficientemente lejos para hacer frente a abusos y a las amenazas de violación".

Getty Images Los casos de abusos y amenazas contra las mujeres, a través de aplicaciones como Tinder, han aumentado.

"Empresas tecnológicas como Tinder se benefician de un modelo de negocio que ignora los abusos facilitados por sus servicios. Es fundamental que garanticen la seguridad de sus usuarios", remató la activista.

Primer golpe

Se espera que la asociación entre Tinder y No More sirva para ponerle freno a los abusos y amenazas contra las mujeres a través de esa aplicación de citas.

La primera medida de la alianza será producir un programa para educar a los usuarios de la aplicación sobre cómo tener citas seguras.

No More también formará al personal de Tinder.

"Creemos que las relaciones positivas comienzan con el primer contacto. La forma de interactuar con alguien, literalmente desde el primer mensaje, puede marcar la pauta de las relaciones que se mantengan", afirmó Nyborg.

Citas en línea

Por su parte, la directora ejecutiva de No More, Pamela Zaballa, le explicó a la BBC que "es muy importante que Tinder se asegure de que está educando a sus usuarios, no sólo advirtiéndoles de los malos comportamientos".

"Entendemos los retos que tienen las mujeres -ese es el quid de lo que hacemos-, pero creo que la seguridad en general debería ser una prioridad absoluta para Tinder y no solo para las mujeres, sino para cualquiera que use la aplicación", agregó Zaballa.

Las aplicaciones de citas no tienen ninguna obligación legal de proteger a sus usuarios.

Mensajes nocivos

Tinder ha lanzado una serie de servicios de seguridad en el último año. Así, ahora se detectan automáticamente los mensajes abusivos y dañinos, y se pregunta a los remitentes "¿Estás seguro?" (de que quieres enviar un texto inapropiado) y a los destinatarios "¿Te molesta esto?" (que acabas de recibir).

"Hemos visto un aumento del 50% en el número de personas que informan de cosas que no les gustan", le explicó Nyborg a la BBC.

Getty Images Tinder ha comenzado a tomar medidas para evitar que los depradadores sexuales utilicen la aplicación para hallar víctimas.

"¿Estás seguro?", por su parte, ha ayudado a reducir los mensajes inapropiados en un 10%, según muestran los datos de Match Group -que es propietario de Tinder, Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge y Plenty of Fish-.

"Siempre hemos invertido para que nuestras herramientas y tecnologías sean confiables y seguras", apuntó Nyborg.

"Pero desde que me convertí en CEO, hemos empezado a hacer de la confianza y la seguridad, el centro de algunas de nuestras campañas de publicidad", sentenció.

Botón de pánico

En EE.UU., el centro de seguridad de Tinder ofrece la comprobación de los antecedentes de las parejas, gracias a una alianza con la organización Garbo.

Por su parte, la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto ha desarrollado una forma de denunciar a los antiguos agresores que aparecen en una lista de coincidencias.

Los usuarios también pueden utilizar un botón de pánico.

"Nos ha impresionado mucho la aceptación de la verificación", dijo Nyborg.

"En los meses que lleva en funcionamiento, hemos visto que casi la mitad de nuestros afiliados se autoseleccionan, para verificarse a sí mismos - lo bueno de esto es que es un elemento de seguridad", agregó la directiva.

Pero Derrian Douglas, una joven de 24 años, residente del estado de Nueva Jersey y que conoció a su novio en Tinder, dijo que las características de seguridad podrían estar mejor diseñadas.

"Antes de ir a una cita, le digo al menos a dos amigas a dónde voy y tengo que una palabra clave con ellas. También activo la geolocación de WhatsApp: es todo un trámite", explicó.

Comportamiento inapropiado

Una investigación realizada por un equipo de la BBC para el documental "Three Dating's Dangerous Secrets" (Tres secretos sobre citas peligrosas) arrojó las siguientes estadísticas:

37% de los usuarios de aplicaciones de citas han denunciado a alguien por comportamiento inapropiado.

63% se ha sentido incómodo en una cita iniciada a través de una aplicación de citas.

33% ha sufrido acoso o abuso en esas citas.

A muchas mujeres jóvenes les preocupa conocer a gente en la vida real "especialmente cuando las invitan a 'Netflix y chill' y cosas así", reveló la asesora de citas Alexis Germany.

Germany la ofreció a las usuarias de Tinder y de otras aplicaciones para citas la siguiente lista de recomendaciones para garantizar su seguridad:

Quedar en un espacio público en la primera cita.

No dejar que nadie te llame para recogerte.

Nunca dar información personal que te identifique, como tu dirección.

Informarle a algún conocido a dónde vas.

Activar los servicios de localización en tu teléfono.

