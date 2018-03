Twitter inicia batalla contra el acoso a cuentas

Lee también

Más de alguna vez hemos visto cómo algunas cuentas son atacadas por "trolls" en Twitter o la famosa "lluvia de spam" a una cuenta que muchas personas desean bloquear. Debido a estas situaciones, la red social ha empezado a tomar cartas en el asunto y desde ya introduce nuevas medidas para evitar el acoso.



Los datos publicados por Twitter Inc., durante los últimos trimestres, muestran varios problemas. Algunos de ellos son el control del abuso, los trolls y la calidad del contenido que se difunde en la red social. Para combatirlo, se anunció, mediante un post en su blog oficial, una serie de nuevas características y medidas que facilitarán la eliminación de estos usuarios y contenidos de los timelines.





La red social trabaja para identificar a las personas que han sido suspendidas de la red social por abusos o acoso y buscan prevenir la creación de nuevas cuentas con estos fines. Twitter también han trabajado en las búsquedas seguras, las cuales eliminan tweets que contienen contenido sensible y contenido procedente de cuentas que han sido bloqueadas y silenciadas.



La red social ahora agrupa y esconde las respuestas y los tweets más irrelevantes y abusivos bajo una misma pestaña. El usuario podrá acceder a ellos si así lo desea, pero Twitter dará mayor relevancia y posicionará en un lugar superior del timeline aquellos tweets que no considere como irrelevantes o abusivos.