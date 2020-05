Twitter y Trump: por qué Facebook mantiene el mensaje de Donald Trump que Twitter había ocultado por "glorificar la violencia"

EPA Donald Trump firmó una orden ejecutiva para evaluar si las redes sociales deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios.

Durante años, Twitter se había resistido a las demandas para que hiciera algo contra los mensajes más controvertidos del presidente de EE.UU., Donald Trump. Pero esta semana, todo cambió.

El viernes, Trump se refirió en un tuit a las protestas y saqueos ocurridos en Minneapolis, Minnesota, por la muerte del afroestadounidense George Floyd, después de que el policía blanco Derek Chauvin le apoyara una rodilla en el cuello.

El mandatario estadounidense llamó "delincuentes" a los manifestantes y advirtió que "cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo".

Después de consultar al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, el equipo de moderación de la red social decidió ocultar, sin llegar a borrarlo, el tuit con un mensaje que decía que había roto las reglas de la plataforma sobre glorificar la violencia.

Mientras tanto, Facebook mantuvo sin ninguna advertencia la publicación de Trump que Twitter había ocultado.

Hasta la tarde de este viernes, el mensaje tenía más de 236.000 reacciones y había sido compartido más de 61.000 veces en Facebook.

¿A qué se debe esta diferencia en las políticas de ambas redes sociales?

"Política diferente"

La advertencia de Twitter es el último episodio de una escalada de tensión entre la plataforma y Trump.

El mandatario firmó el jueves una orden ejecutiva para permitir que se evalúe si las redes sociales deberían ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios.

Captura de pantalla de Twitter Twitter colocó la leyenda "Obtén los hechos sobre el voto por correo" sobre dos tuits de Trump.

La orden llegó dos días después de que Twitter calificara como "carentes de fundamento" dos tuits del presidente en los que afirmaba que las papeletas de votación por correo de California para las elecciones presidenciales de noviembre se podían prestar a un fraude electoral.

Twitter colocó en ambos tuits la leyenda "Obtén los hechos sobre el voto por correo", que redirige a otra página en la red social con noticias sobre el tema.

Era la primera vez que Twitter usaba esta herramienta de comprobación de hechos para un tuit.

Facebook también mantuvo intacta la publicación de Trump sobre la votación por correo.

Mark Zuckerberg, cofundador y presidente de Facebook, distanció a su empresa de la disputa entre Trump y Twitter, durante una entrevista con el canal de noticias Fox News el jueves, el día anterior al tuit del presidente sobre Minneapolis.

"Tenemos una política diferente a la de Twitter sobre esto", dijo Zuckerberg cuando se le pidió su opinión sobre la decisión de contrastar los tuits sobre la votación por correo.

"Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea", añadió. "Las compañías privadas probablemente no deberían, especialmente estas compañías de plataformas, no deberían estar en la posición de hacerlo".

"Nuestras políticas nos han distinguido de algunas de las otras compañías tecnológicas en términos de ser más fuertes en la libertad de expresión y dar voz a las personas", dijo también.

Zuckerberg vs. Dorsey

La agencia de noticias Reuters, que le ofrece servicios de verificación de datos a Facebook a cambio de una compensación, dice que "si bien Facebook aplica etiquetas a publicaciones engañosas, exime de revisión a las publicaciones de los políticos".

Captura de pantalla de Twitter El tuit de Trump aún puede verse al hacer click sobre la advertencia.

Rory Cellan-Jones, corresponsal de Tecnología de la BBC, dice que "en general, Facebook ha sido una plataforma más regulada que Twitter, pero Zuckerberg ha dejado en claro que no tiene intención de seguir el ejemplo de Dorsey cuando se trata de verificar lo que dicen los políticos".

"Ahora Dorsey se enfrenta a la perspectiva poco atractiva de tomar medidas enérgicas contra líderes mundiales en todas partes. Mientras tanto, Facebook no muestra exactamente mucha solidaridad", comenta Cellan-Jones.

Chris Stokel-Walker, experto en redes sociales, le dijo a Cellan-Jones en el podcast Tech Tent que "esas son el tipo de cosas en las que Trump se deleita".

"Una exestrella de televisión a la que le gusta revolver la olla. Ahora ha logrado enfrentar a Mark Zuckerberg y Jack Dorsey", comentó Stokel-Walker.

Un portavoz de Facebook declinó comentar si la publicación de Trump sobre las protestas en Minneapolis viola las reglas de la compañía sobre el contenido que incita la violencia, según dijo Reuters.

Aclaración

Tras la advertencia de Twitter y la continuación de los disturbios en Minneapolis, el presidente publicó este viernes una aclaración sobre su mensaje de las protestas.

Reuters Tras la muerte de George Floyd, cientos de manifestantes salieron a protestar en las calles de Minneapolis.

"El saqueo lleva a disparar, y es por eso que un hombre murió a tiros en Minneapolis el miércoles por la noche, o mira lo que acaba de suceder en Louisville, con 7 personas baleadas. No quiero que esto suceda, y eso es lo que significa la expresión de anoche...", escribió Trump en otro tuit.

"... Fue dicho como un hecho, no como un comunicado. Es muy simple, nadie debería tener ningún problema con esto aparte de los resentidos y aquellos que buscan causar problemas en las redes sociales. ¡Honremos la memoria de George Floyd!", continuó.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.