Twitter y Trump: qué dice el mensaje del presidente que Twitter calificó de "sin fundamento" (y su furiosa reacción)

EPA Donald Trump acusó a Twitter de interferir con la libertad de expresión.

El presidente Donald Trump fue incluido en la nueva política de verificación de afirmaciones de Twitter.

La red social puso por primera vez un aviso que lleva a una valoración de hechos y publicaciones de la prensa que ofrecen más información sobre el tema del que alguien tuitea.

El primer mensaje en tener la advertencia de Twitter fue uno en el que Trump afirmaba que las papeletas de votación por correo no eran confiables en absoluto.

"NO HAY FORMA (¡CERO!) de que las papeletas por correo no sean fraudulentas. Robarán los buzones, falsificarán las papeletas, las imprimirán ilegalmente y las firmarán de manera fraudulenta", escribió el presidente al referirse al caso de California.

El gobernador de ese estado, Gavin Newsom, en el contexto de la pandemia por coronavirus, había anunciado días antes un plan para votar por correo en las elecciones del 3 de noviembre, algo contra lo que el Comité Nacional Republicano ya presentó una demanda.

Ahora, acompañando al tuit de Trump, Twitter colocó una etiqueta de advertencia con la leyenda en inglés "Obtén los hechos sobre el voto por correo".

Desde hace unas semanas, la red social aplica estas advertencias como parte de su nueva política sobre información engañosa en mensajes virales.

Ante esto, Trump acusó a la red social de estar "reprimiendo totalmente la libertad de expresión" y este miércoles amenazó con "regular fuertemente" o incluso "cerrar" las redes sociales.

¿Qué dice Twitter?

El enlace de Twitter dirige a los usuarios a otra página de Twitter en la que las afirmaciones de Trump sobre las boletas por correo se describen como "sin fundamento".

Cita informes sobre el tema de medios como CNN, The Washington Post y otros.

Twitter La respuesta de Twitter se basa en reportes de "CNN, The Washington Post y otros", lo cual criticó Trump.

Esto es seguido por una sección de "lo que necesitas saber" donde Twitter corrige lo que dice que son afirmaciones falsas del presidente de Estados Unidos.

La compañía ya había anunciado en el pasado que aumentaría la aplicación de etiquetas de advertencia bajo información falsa o engañosa en su sitio, pero no se había visto en tuits del presidente de Estados Unidos.

Twitter actualizó sus políticas sobre etiquetas de advertencia a principios de este mes.

¿Cuál es la respuesta de Trump?

En sus tuits posteriores, Trump acusó a la red social de interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. programadas para el 3 de noviembre de 2020.

Dijo que la red social estaba dañando la libertad de expresión: "Y yo, como presidente, no permitiré que suceda".

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Este miércoles, Trump siguió con las críticas y escribió que "Twitter ahora ha demostrado que todo lo que hemos estado diciendo sobre ellos (y sus otros compatriotas) es correcto". También anunció que se venía una "gran acción".

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow! ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

El gerente de campaña presidencial de Trump, Brad Parscale, también criticó a Twitter.

"Asociar a 'verificadores de hechos' de noticias falsas y sesgadas es una cortina de humo para dar falsa credibilidad a las evidentes tácticas políticas de Twitter. Hay muchas razones por las que retiramos toda nuestra publicidad de Twitter hace meses, y el claro sesgo político es una de ellas", tuiteó Parscale.

Un caso detonante

La verificación de afirmaciones llega después de la decisión de Twitter de no eliminar el comentario que hizo el presidente Trump sobre la muerte de Lori Klausutis en 2001.

A lot of interest in this story about Psycho Joe Scarborough. So a young marathon runner just happened to faint in his office, hit her head on his desk, & die? I would think there is a lot more to this story than that? An affair? What about the so-called investigator? Read story! https://t.co/CjBXBXxoNS ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020

La joven, fallecida a los 28 años, era asistente del excongresista y actual presentador de la cadena MSNBC Joe Scarborough.

El presidente tuiteó varios mensajes promoviendo una teoría conspirativa de que Klausutis fue asesinada por el mismo Scarborough.

Su viudo, Timothy Klausutis, le pidió a Twitter que eliminara la publicación, diciendo que incluía "mentiras horripilantes".

La compañía se negó a eliminar esos tuits, pero le dijo a Klausutis que lamentaba profundamente el dolor causado por las declaraciones del presidente.

Las boletas por correo

El sistema electoral de EE.UU. permite que los ciudadanos reciban papeletas de votación que se devuelven por correo.

En una encuesta reciente realizada por el Centro de Investigación Pew, el 66% de los estadounidenses dijo que no se sentiría cómodo yendo a las urnas para emitir su voto debido el brote actual de coronavirus.

Reuters Varios estados de EE.UU. ofrecen la opción de votar por correo.

Si bien cada estado ofrece alguna forma de votación remota, los requisitos para calificar varían mucho.

Cinco estados en el oeste de los EE.UU., incluidos Washington, Oregón y Colorado, llevan a cabo sus elecciones totalmente por correo.

Otros, como California, proporcionan una boleta postal a cualquiera que la solicite.

En el otro extremo, 17 estados requieren que los votantes proporcionen una razón válida por la que no pueden votar en persona para poder recibir una boleta por correo.

Este miércoles, Trump continuó hablando del tema en Twitter.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos fuertemente o las cerraremos, antes de que podamos permitir que esto suceda. Vimos lo que intentaron hacer y fracasaron en 2016. No podemos dejar que una versión más sofisticada de eso vuelve a pasar", escribió.

"Al igual que no podemos permitir que las papeletas de votación por correo a gran escala se arraiguen en nuestro país. Sería oportunidad para hacer trampa, falsificaciones y robos de papeletas. Ganaría quien engañara más" , tuiteó también.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

