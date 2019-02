Twitter y el sueño de un botón de editar... ¿será que ahora sí?

Es una petición casi tan vieja en Twitter que ya era frecuente en los días en que los caracteres no eran 280 sino solo 140. Sin embargo, el sueño de una función para editar un trino publicado con un error de ortografía o de digitación sigue sin realizarse. Por años, incluso tras la polémica por el papel que jugó la red en los hechos que siguieron al atentado de la maratón de Boston, la posición oficial de la firma al respecto era un mal disimulado desinterés.

Las cosas comenzaron a cambiar en 2016, cuando el fundador de Twitter, Jack Dorsey, sorprendió a sus seguidores con una pregunta: “¿Qué función desearían ver creada o mejorada en Twitter en 2017?” La respuesta más frecuente, por abrumadora mayoría, fue: ‘un botón de editar’.



El regalo de Twitter pareció acercarse cuando @Jack resumió el ejercicio de indagar con una respuesta: “Sí, es algo en lo que estamos pensando mucho”.



Pero lo cierto es que 2017 pasó sin que ese desarrollo se concretara. Y luego, 2018 pasó también. El tema llegó a tal grado de desesperanza que el apodo no oficial de Dorsey llegó a ser: ‘Jackie no edits’.

Pero cuando el asunto parecía haberse diluido, Dorsey lo reactivó. En noviembre volvió a mencionar la posibilidad, sin demasiados detalles, y la semana pasada, en un pódcast con Joe Rogan, elaboró lo que, en su opinión, sería el funcionamiento de un botón de editar en la red.



Lo que el CEO de Twitter plantea es un 'delay' de entre cinco y treinta segundos desde el momento en el que se hace clic en ‘publicar’. En ese lapso, que se manifestaría de alguna forma visual no elaborada por Dorsey, el usuario podría arrepentirse de trinar o, en atención al clamor de millones de tuiteros, editar su publicación. Una vez se cumple el tiempo y el trino se publica, sería inmodificable, como todos los trinos al día de hoy.



Dorsey explicó que la naturaleza de Twitter no debe verse alterada y que la red debe poder seguir funcionando como una conversación en tiempo real. Si el botón de editar llega a materializarse, sería para permitirle a alguien pulir sus palabras, pero no para que alguien pueda retractarse y modificar lo que dijo días después de decirlo. Con toda probabilidad, agregó, el tuit ‘original’ seguiría siendo visible en alguna manera para todos en la red.