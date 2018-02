¿Una versión Netflix para videojuegos? ¡Esta es la sorpresa que prepara Google!

¿Te imaginas una plataforma virtual en la que pudieras jugar miles de videojuegos con el costo de una membresía y con total libertad de elegir el juego que desees? Tal parece que Google quiere hacerlo realidad a través de “YETI”, la plataformas de juegos streaming que será lanzada muy pronto.

Según CNN, Google está trabajando en una especie de “Netflix para gamers”, la cual sería lanzada a través de los dispositivos “Chromecast”, lo que supondría que quienes deseen acceder a la plataforma deberán primero adquirir su Chromecast para luego sumar su membrecía y disfrutar de los juegos que deseen.

Hasta el momento, Google no ha anunciado una fecha exacta, aunque sí ha confirmado que “YETI”, nombre que se le daría a la plataforma, está bastante avanzada y sería similar a PlayStation Now, de Sony, y a GeForce Now, de Nvidia, las plataformas de videojuegos por streaming más conocidas hasta el momento.

Por el momento, se espera que YETI sea lanzado posiblemente entre mayo y julio de este año o, con mayor exactitud, a principios del año 2019, lo que supondría la gran apuesta de Google para el “sector gamer” en todo el mundo.