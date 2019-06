Usuarios reportan caída de Instagram en varios países de mundo

La red social Instagram ha reportado la tarde de este jueves una caída en sus funciones, lo cual ha afectado a decenas de usuarios de todo el mundo.

Al intentar abrir la aplicación en computadoras, la aplicación no da acceso y, en vez de eso, arroja el mensaje "Sorry, something went wrong". En la aplicación móvil pasa algo similar, aunque en lugar de ver ese mensaje, los usuarios no pueden actualizarla.

Además de El Salvador, la falla en la aplicación ha sido reportado en otros países como México. Hasta el momento, los representantes de la aplicación no se han pronunciado al respecto.