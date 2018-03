Usuarios reportan problemas con Skype y Hotmail

Lee también

Al tratar de ingresar al correo aparecía un mensaje con la leyenda: "Algo no fue bien. El servidor no puede iniciar su sesión ahora. Inténtelo de nuevo más tarde".De igual forma, usuarios de redes sociales reportaron problemas incluso en otros servicios de Microsoft como Onedrive y Xbox.El Twitter ya es tendencia la palabra #Hotmail ante los reclamos y las dudas de los usuarios sobre la caída de los servicios."Microsoft lleva más de una hora fuera de servicio en todo el mundo. Ni Skype, One Drive, Xbox, Outlook-Hotmail... Nada funciona. Es global", comentó en Twitter el usuario @MrKaytos.Hasta las 8:30 horas, Microsoft no había emitido ningún señalamiento al respecto.Solo en el sitio de Skype se informó que se trabaja para resolver un problema, donde los usuarios no pueden autenticarse en Skype con sus cuentas de Microsoft."Esperamos restablecer el servicio tan pronto como sea posible", indicó.