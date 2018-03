¿Verán los robots las series de Netflix en el futuro?

Lee también

"En 20 años habrá una inteligencia artificial muy importante. De aquí a 20 ó 50 años habrá mucho debate sobre qué pasa con la humanidad. (...) Así que es divertido pensar en lo que le sucederá al entretenimiento en ese contexto. No estoy seguro de si entonces os estaremos entreteniendo a vosotros o a las inteligencias artificiales", bromeó hoy Hastings en el Congreso Mundial de Móviles que se celebra en Barcelona.Hastings ha accedido a entrar en el juego de fantasear con el hipotético futuro de Netflix, pese a que ha advertido que en tecnología no se debe especular porque es imposible predecir su curso.Y cuál es el secreto para estar a la vanguardia de la tecnología sobrevivir en un mundo tan cambiante: cómo una empresa que en 1997 enviaba DVD por correo postal se convierte en una de las plataformas de contenidos más importantes del mundo?."Lo que hacemos es intentar aprender y adaptarnos, en lugar de comprometernos con una particular visión de qué va a pasar en el futuro. Si despega la realidad virtual, nos adaptaremos a ello, si hay lentillas con un poder asombroso, nos haremos a ellas. Somos muy flexibles y aprendemos sobre la marcha", señaló.Además de su capacidad de evolución, Hastings presumió de la audiencia global de Netflix -casi 100 millones de suscriptores-, de sus contenidos de calidad (no se puede pasar por alto que en su haber están series como "House of Cards o "Narcos") y de su fomento de las producciones locales."Siempre tuvimos la intención de producir el mejor contenido, pero poder hacerlo con creadores de todo el mundo es increíble. (...) Es una plataforma que da audiencias globales a productores locales", defendió.El ejecutivo también ha subrayado que Netflix ha tenido un impacto en la forma de ver contenidos: la "libertad" de poder ver lo que se quiere cuando se quiere y de forma ilimitada (los "atracones" o "binge viewing") hará que, a su juicio, más cadenas de televisión abandonen sus emisiones lineales asociadas a horarios fijos en pos de una fórmula bajo demanda.La sombra de la plataforma es tan alargada que su consejero delegado espera que incluso las operadoras de telecomunicaciones sucumban a sus encantos y empiecen a ofrecer a los usuarios tarifas planas de datos para ver vídeo.En ese contexto, el móvil, según Hastings, será cada vez más el dispositivo con el que consumir contenidos audiovisuales.Entre las medallas que Hastings se ha colgado esta tarde en el Mobile World Congress también ha estado la contribución de Netflix a la lucha contra la piratería sin recurrir a campañas de denuncia: el directivo ha destacado que cada vez más usuarios optan por el contenido legal gracias a los buenos catálogos.Hastings ha arrancado la tarde con nervios y ha tenido que tomar aire en un par de ocasiones para recomponerse, una reacción comprensible si se tiene en cuenta que abordaba la enorme tarea de suceder al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, como ponente estrella del Mobile World Congress (MWC).Pero el consejero delegado de la popular plataforma de "streaming" se ha relajado en cuanto ha recordado que ha llegado a Barcelona con el primer premio Oscar de Netflix debajo del brazo: el documental "The White Helmet", de producción propia, se alzó anoche con la estatuilla."Hemos conseguido hacer historias de calidad y tener una voz propia en Netflix", ha aseverado el ejecutivo ante una audiencia algo menor que la que escuchó a Zuckerberg el pasado año.Tampoco ha perdido la ocasión de hacer promoción de futuros lanzamientos y ha recomendado a la audiencia que le eche un ojo a la producción española de "Las chicas del cable" y a "13 Reasons Why", un drama protagonizado por adolescentes que "aborda con honestidad" el suicidio."La gente nos dice: me encanta Netflix pero tengo demasiadas opciones", dijo Hastings, que ni corto ni perezoso ha hecho esas sugerencias.