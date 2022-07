¿Visitará las playas en vacaciones? Así puede proteger su celular del agua y la arena

Las vacaciones agostinas se acercan por lo que las personas que piensan viajar de vacaciones a la playa, deben tener en cuenta algunos consejos para evitar que todo se convierta en una pesadilla, sobre todo con los objetos personales.

Y es que pese a que se busca algún tipo de 'desconexión', es altamente improbable pensar no salir de la casa con objetos como los celulares, aquellos que permiten estar al tanto de las redes sociales o tomar fotografías de los buenos momentos.

Pero, varios usuarios se han preguntado cómo protegerlos cuando se llevan a lugares como la playa y así evitar fallas en su funcionamiento en el corto o largo plazo.



Si va a la playa, trate de adquirir una funda impermeable, en la que se puede meter el celular. De esta forma lo podrá mantener limpio y libre de agua o arena. Estas 'bolsas' las venden en tiendas de tecnología o usted podrá fabricarlas en su casa.



Aunque hay celulares con capacidad de ser sumergidos hasta cierta profundidad de agua, es recomendable contar con este tipo de fundas o carcasas y evitar contratiempos.

Ahora bien, no exponga los celulares por bastante tiempo al rayo directo del sol. Esto puede provocar daños en el hardware y en la batería. Procure dejarlo en un lugar aislado o tapado con alguna toalla, camiseta u otro elemento que le de sombra.



Cabe agregar que no debe dejar expuesto el celular. Los ladrones aprovechan estas situaciones para hacer de las suyas y robar los objetos de turistas. Si puede no llevarlo y usar un 'smart watch' para recibir mensajes, mejor. De lo contrario, no lo deje a la vista de cualquiera en la playa.