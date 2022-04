"Vivir y trabajar desde donde sea": Airbnb permitirá que todos sus empleados trabajen de forma remota indefinidamente

"Vivir y trabajar desde donde sea".

Airbnb permitirá que sus empleados trabajen desde cualquier lugar del mundo que deseen, según informó el jueves la plataforma de alojamiento en un comunicado.

Su personal podrá trabajar desde su casa o la oficina y mudarse a cualquier lugar del país sin que su salario se vea afectado, añadió compañía.

Esta política contrasta con las preferencias expresadas por Google en Estados Unidos, donde el personal que trabaja desde su casa puede ver un recorte salarial si se muda de ciudad.

Otras empresas tecnológicas, como Cisco y Microsoft, también realizaron modificaciones para hacer más flexible la jornada laboral de sus empleados.

El director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, envió a los empleados un correo electrónico detallando los cambios y predijo que en una década el trabajo flexible será la norma para muchas personas.

"Si limitáramos nuestro grupo de talentos a un radio de desplazamiento alrededor de nuestras oficinas, estaríamos en una desventaja significativa", afirmó.

"La mejor gente vive en todas partes y no está concentrada en un área", añadió.

El líder de Airbnb dijo a los empleados que los cambios empezarían a ser aplicados a partir de septiembre próximo y fijó algunos límites.

Los trabajadores tendrán "la flexibilidad de viajar y trabajar en todo el mundo" sin que su fuente de trabajo peligre. Pero solo podrán hacerlo por hasta 90 días consecutivos en cada país, aunque no expandió las razones.

Pese a esta flexibilización, Chesky todavía quiere que los empleados se junten regularmente para reuniones y eventos sociales, estructurados en torno a dos lanzamientos de productos importantes por año.

"Airbnb está en el negocio de la conexión humana por encima de todo y creemos que las conexiones más significativas ocurren en persona", afirmó.

"Zoom es excelente para mantener las relaciones, pero no es la mejor manera de profundizarlas. Además, el trabajo creativo y de colaboración es mejor cuando se está en la misma habitación".

Airbnb tuvo un acuerdo de trabajo flexible con sus empleados durante la pandemia, pero el anuncio de Chesky es un "compromiso a largo plazo", añadió una vocera.

