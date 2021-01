WhatsApp: los millones de descargas registradas por Telegram y Signal tras el anuncio del cambio de las condiciones de uso de la app de Facebook

Desde que WhatsApp anunció que modificaba sus condiciones de uso, usuarios en todo el mundo están optando por otras aplicaciones de mensajería móvil.

De esta manera, Signal y Telegram, los principales rivales de WhatsApp, experimentaron un gran aumento en las descargas.

Las dos plataformas presumen tener políticas estrictas de protección de datos y de seguridad de las comunicaciones de sus usuarios.

Mientras, hace unos días WhatsApp anunció que sus usuarios fuera de la región europea deberán permitirle compartir su información con su empresa matriz, Facebook.

Los que no acepten los nuevos términos de uso antes del 8 de febrero, no podrán seguir usando WhatsApp.

Según los analistas, ese drástico cambio está detrás del éxodo de los últimos días.

Telegram y Signal ofrecen desde hace años servicios de mensajería encriptada de uso gratuito.

Según los datos de la firma de análisis Sensor Tower, Signal tuvo 246.000 descargas la semana previa al anuncio de WhatsApp del 4 de enero.

En la semana siguiente logró 8,8 millones de usuarios nuevos.

En países como India, las descargas pasaron de 12.000 a 2,7 millones.

En Reino Unido el incremento fue de 7.400 a 191.000 y en Estados Unidos de 63.000 a 1,1 millones.

En una serie de tuits, Signal llegó a señalar que existían problemas con la creación de grupos y retrasos en la llegada de los códigos de verificación (medida de seguridad implementada por la aplicación) debido a su rápida expansión, pero dijo que los estaba solucionando.

"Nuestros nuevos servidores están listos", informó la plataforma el 10 de enero.

El servicio de mensajería recibió el respaldo del fundador de Tesla, Elon Musk.

Edward Snowden, exconsultor tecnológico de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, también promueve el uso de esta plataforma.

"La uso todos los días y todavía no estoy muerto", escribió en Twitter.

Here's a reason: I use it every day and I'm not dead yet. https://t.co/Trhgqbwdpj