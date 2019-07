WhatsApp te muestra con quién interactúa más tu pareja

La curiosidad de saber con quién interactúa más nuestra pareja en WhatsApp es una constante en la mayoría, y aunque no es nada saludable vivir desconfiando, sabemos que muchos aún así encontrarán maneras de investigar. Aunque no recomendamos que lo hagas, existe una manera en la que WhatsApp muestra los grupos y personas con las que más conversa el usuario.

Lo primero será entrar a la cuenta de WhatsApp, ahí deberás ir a Ajustes y buscar la opción de Datos y almacenamiento.

Luego entrar a Uso de almacenamiento, lo que desplegará una lista con los contactos ordenados según la interacción con los mismos.

Si accedes al ícono del contacto te mostrará información como la cantidad de mensajes de texto, el número de fotos, videos, mensajes de audio, documentos y más.

Cabe aclarar que la información se mostrará siempre que las conversaciones no hayan sido eliminadas previamente. Esta función sirve para que sepas la cantidad de mensajes, videos, fotos, stickers, etc. has compartido con tus contactos de WhatsApp y con cuáles interactúas más.