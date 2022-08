WhatsApp ya tiene una app nativa para Windows

La nueva aplicación de WhatsApp en Windows ya no requiere que vincules tu teléfono para enviar, recibir y sincronizar mensajes. Una actualización en el sitio de WhatsApp revela que la aplicación de Windows actualizada ya no es beta y está disponible para descargar en Microsoft Store .



No más vinculación al celular



Anteriormente, los usuarios de Windows tenían que descargar la aplicación de escritorio basada en la web de WhatsApp o acceder al servicio de mensajería desde sus navegadores web. La nueva aplicación es nativa de Windows, lo que, como explica WhatsApp, debería hacer que la aplicación sea más rápida y receptiva.



WhatsApp rediseñado tiene una interfaz un poco más limpia en comparación con la versión anterior de la aplicación, pero por lo demás no se ve tan diferente. El mayor cambio es que ya no necesita mantener su teléfono en línea para sincronizar mensajes entre su teléfono y la aplicación de escritorio. WhatsApp dice que actualmente también está trabajando en una aplicación nativa para macOS.



Función multidispositivo de WhatsApp



La función multidispositivo de WhatsApp se ha implementado por completo y ya no está en versión beta. Esto le permite vincular hasta cuatro dispositivos a su cuenta de WhatsApp sin necesidad de su teléfono, todo mientras mantiene el cifrado de extremo a extremo.



En abril, WABetaInfo encontró una captura de pantalla de la versión beta de WhatsApp en Android que indica que la plataforma pronto podría agregar compatibilidad con múltiples dispositivos para tabletas . En este momento, WhatsApp solo le permite vincular computadoras a su cuenta, por lo que agregar soporte para tabletas (o quizás un teléfono adicional) solo tendría sentido.



Sin embargo, el uso de dispositivos vinculados tiene algunas limitaciones . Por ejemplo, si usa un iPhone como su dispositivo principal, no puede borrar ni borrar los chats. Tampoco puede enviar mensajes con vistas previas de enlaces desde la web de WhatsApp, enviar mensajes o llamar a alguien que esté usando una "versión muy antigua" de WhatsApp, así como ver ubicaciones en vivo.

