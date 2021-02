Whatsapp bloqueará cuentas de usuarios que usen Whatsapp plus

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció a través de su blog oficial que aquellas personas que instalaron WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras aplicaciones similares, recibirán un bloqueo temporal de sus cuentas por usar una versión no autorizada en lugar de la oficial.

Voceros de la plataforma afirmaron también que, aquellas personas que fueron bloqueadas temporalmente, serán bloqueados de forma permanente en caso de no migrar a la versión oficial una vez se les vuelva a activar su cuenta.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", dijeron desde la app.

¿Cómo cambiarse?

Desde el blog de WhatsApp, desarrolladores explicaron cómo puede migrar nuevamente a la aplicación original. Si usted utilizar GB WhatsApp y no quiere perder sus conversaciones, lo que tendrá que hacer es presionar en más opciones, después en chats y oprimir en copia de seguridad.

Al hacer esto, todas sus conversaciones se guardaran en el almacenamiento, allí tendrá que buscar la carpeta archivos y cambiar el nombre por WhatsApp. El siguiente paso es desinstalar GB WhatsApp e instalar la versión original. Una vez adentro, la aplicación restaurará la copia de seguridad y ya tendría sus mensajes, fotos, videos y stickers.

En el caso de WhatsApp Plus, los pasos son similares, lo primero es realizar una copia de seguridad de los mensajes, archivos, fotos y stickers en la app, después desistalar esta versión alterada, si hace esto, al tener nuevamente WhatsApp original, todo lo que tenía anteriormente estará allí de nuevo.

Recuerde que si usted ve el mensaje "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda". es posiblemente porque su actividad violó las condiciones de servicio. Pero si usted cree que no ha sido así, los desarrolladores señalan que deberá ir al apartado de contacto para que puedan revisar su caso y darle solución.