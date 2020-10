Xbox lanzará sus nuevas consolas junto al catálogo más grande de su historia

Xbox anunció este viernes que el día del lanzamiento de sus nuevas Xbox Series X o Xbox Series S, el 10 de noviembre, dará la bienvenida a sus usuarios con el catálogo de lanzamiento más grande de su historia, compuesto por 30 nuevos juegos entre los que destacan "Assassin’s Creed: Valhalla" o "Watch Dogs: Legion".

Treinta juegos "completamente optimizados para Xbox Series X y Xbox Series S" esperan al jugador que adquiera las nuevas consolas de Xbox el próximo 10 de noviembre, 20 de ellos con Smart Delivery -tecnología de Microsoft que permite que el usuario solo tenga que comprar la versión de un juego-, que se actualizarán automáticamente.

Destacan títulos como "Assassin’s Creed: Valhalla", "Fortnite", "Watch Dogs: Legion", "DIRT 5", "Gears Tactics", "Borderlands 3 (Smart Delivery)", "Cuisine Royale", "Bright Memory 1.0", "Dead by Daylight" o "Devil May Cry 5: Special Edition".

Junto a ellos, llegaran también otros conocidos como "Tetris Effect: Connected", "NBA 2K21", "WRC 9 FIA World Rally Championship", "Gears 5", "The Falconeer", "Enlisted" o "Evergate", el nuevo juego de plataformas basado en una aventura por el mas allá y que llegó a Xbox en agosto.

Finalizan la lista de títulos: "Forza Horizon 4", "Grounded", "King Oddball", "Maneater", "Manifold Garden", "Observer: System Redux", "Ori and the Will of the Wisps", "Planet Coaster", "The Touryst", "War Thunder", "Warhammer: Chaosbane Slayer Edition", "Yakuza: Like a Dragon" y "Yes, Your Grace".

Asimismo, de cara a las fiestas navideñas llegarán más títulos conocidos por los jugadores, como "Call of Duty: Black Ops Cold War" (13 de noviembre), "Destiny 2: Más allá de la luz" (lanzamiento el 10 de noviembre y optimizado para Xbox Series X S el 8 de diciembre) y la exclusiva del lanzamiento en consolas del terror tridimensional de "The Medium" (10 de diciembre).