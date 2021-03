Ya no podrás compartir tu cuenta de Netflix con quien no viva contigo

Los servicios de video por streaming están aumentando. Acaba de llegar Paramount+, el año pasado llegó Disney+. Ambas se sumaron a Amazon Prime y a la pionera en la industria: Netflix. Parece que la nueva competencia no le está cayendo bien a Netflix que ahora quiere asegurarse de que todos sus usuarios tengan su propia cuenta y comenzará a prohibir el compartirlas.

De acuerdo con The Washington Post, Netflix está probando una nueva función que, a través de un mensaje emergente, advierte a las personas que comparten una contraseña, y no viven con el titular de la misma, que necesitan pagar por su propia cuenta.

Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo", se lee en el mensaje que un grupo limitado de personas está recibiendo en sus televisores, según capturas de pantalla de publicaciones que los usuarios están compartiendo a través de algunas redes sociales.

La prueba actual parece estar pidiendo a los usuarios que comprueben que son el titular de la cuenta (o un miembro que usa la misma contraseña) pidiéndoles que introduzcan un código de verificación que se les puede enviar mediante un mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Pero también parece haber una manera de "verificar más tarde", o ignorar el mensaje.

El consuelo para quienes están viendo la alerta y no tienen manera de obtener el código es que Netflix les está ofreciendo una prueba inicial gratuita, beneficio que ya había eliminado en 2020.

¿Por qué ahora?

Hay que decir que el uso compartido de contraseñas es increíblemente común en Netflix y otros sitios de streaming. Millones de usuarios tienen acceso a diversos servicios compartiendo el costo y las cuentas. Los acuerdos de este tipo entre amigos, parejas y familia suceden todo el tiempo.

Pero, si Netflix restringe a las personas la posibilidad de compartir contraseñas podría obligar a algunos a pagar por sus propias cuentas. Aunque también se arriesga a perder usuarios que simplemente no estarán dispuestos a pagar por el servicio o que podrían tomar esta medida como algo impositivo y preferir alguna de las otras opciones disponibles.

Entre las razones por las que se especula que la compañía tomó esta decisión está el que, durante la pandemia, cuando las personas en casa buscaron opciones para entretenerse, Netflix vio aumentar su número de vistas, pero también el número de cuentas que se comparten.



Puede que Netflix haya tenido un 2020 espectacular. En su último informe trimestral de ganancias dijo que ahora tiene más de 200 millones de suscriptores. Al comienzo de la pandemia, ganó 16 millones de suscriptores en el trimestre que terminó en marzo, y otros 10 millones en el siguiente período. De hecho, dijo a sus inversores que ahora tenía las condiciones para ser sostenible. Pero su crecimiento se desaceleró un poco a medida que las restricciones al coronavirus se levantaron en todo el mundo. Las nuevas inscripciones de suscriptores se desplomaron durante el verano, lo que detuvo el crecimiento impulsado por la pandemia.

Además, ahora la compañía también se enfrenta a una fuerte competencia. Todo ello podría estar impulsando parte de su deseo de reprimir el uso compartido de contraseñas.

No obstante la explicación que da la empresa es que: "Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas a hacerlo", dijo el portavoz de Netflix, Ebony Turner, en un comunicado.

Cabe decir que se trata solo de una prueba. La compañía no respondió a preguntas sobre cuántos usuarios podrían comenzar a recibir el mensaje o si planea extender la restricción a más mercados.

También es necesario recordar que, aunque millones de personas aprovechan la oportunidad, en los términos de servicio de Netflix se establece que las cuentas son para uso personal y "no pueden ser compartidas con individuos más allá de tu hogar", esto a pesar de que cuenta con diversas opciones para poder ver el contenido en una, dos o cuatro pantallas a la vez, aunque eso es más bien pensando en diversos televisores en un hogar y en los dispositivos móviles.

The Washington Post también hizo notar que Netflix no parecía estar especialmente interesado en restringir el uso compartido de contraseñas en el pasado. En una llamada de ganancias en 2019, el director de operaciones Greg Peters reconoció que la compañía estaba monitoreando el problema. "Pero creo que no tenemos grandes planes para anunciar en este momento en términos de hacer algo diferente respecto a ese tema. "

Finalmente, por ahora al menos, la prueba parece ser limitada y nadie está en peligro de perder su acceso al entretenimiento.