YouTube Go, una app ideal para conexiones deficientes

Hace algunas semanas, Google lanzó en la Argentina YouTube Go, una versión simplificada de su app de videos que debutó el año pasado en el mercado indio. No es solo una variante aligerada si la comparamos con YouTube o YouTube Kids, sino que además propicia el acceso a los videos sin importar cuán robusta sea la conexión disponible, al permitir descargar el contenido de interés. Se encuentra disponible para equipos con Android, gratuita y compatible con versiones antiguas, como Jelly Bean. Aún circula en beta, condición que ya advierte de posibles inestabilidades de la herramienta, pero que a su vez permite mejorarla mediante el feedback.

La experiencia comienza con una condición: YouTube Go pide un número de teléfono móvil al cual envía un código (vía SMS) que hay que ingresar a modo de verificación. En los pasos previos se explica que además del chequeo con este dato se busca cuáles son los contactos que tienen la misma aplicación instalada y nos aseguran que nuestra información estará protegida. La app solicita una serie de permisos, como realizar y administrar llamadas, acceder a nuestra ubicación, a las fotos, contenido multimedia y a los archivos del teléfono.

Una vez adentro, se advierte un diseño más despojado o minimalista. De los 9 botones visibles en la pantalla de inicio de la app regular, en YouTube Go los íconos se cuentan con los dedos de una mano. En el sector superior hay uno para compartir videos descargados, la tradicional lupa para búsquedas y el avatar de usuario con acceso al menú de configuración. Al pie están el ícono para ir a la pantalla de inicio y la carpeta en la cual se alojan los videos descargados. También es más breve el menú en cada video.

Lo mejor es que las soluciones pensadas para usuarios que no gozan de conexiones de gran eficiencia se complementan con alternativas para el uso offline y el consecuente ahorro de datos, algo que corre para otras apps del mismo tenor como Gmail Go, Maps Go o Files Go, todas de Google. Este YouTube ligero permite descargar videos en nuestro dispositivo para acceder al contenido en momentos en los cuales no estamos conectados (al 3G, al 4G, a un Wi-Fi), o cuando sí estamos conectados a una red móvil, pero deseamos ahorrar datos del plan contratado.

Al tocar un video casi todo conduce a la descarga. Se admite la reproducción clásica, aunque en la interfaz se destacan las opciones para el almacenaje. Se informa cuánto espacio disponemos y se ofrecen tres alternativas (básica, estándar y alta) que difieren en calidad de imagen y en el espacio que insumirá la descarga. Recomendamos la calidad estándar para disfrutar del contenido.

El video va a parar a la carpeta de descargas y Android avisa con una notificación una vez que se completó el proceso. Para tener una dimensión, hemos descargado un video de 30MB en menos de 20 segundos conectados a una red 4G. YouTube Go avisa que el video podrá ser visto en cualquier momento "siempre y cuando te conectes a Internet ocasionalmente". Finalmente, es posible compartir el contenido descargado en forma inalámbrica (vía Bluetooth) con otros usuarios, sin que sea necesario que los dispositivos involucrados estén conectados a Internet.

YouTube Go acaso no vaya a tener un alto impacto en sitios en los cuales las conexiones no son las mejores, aunque sí en los cuales Internet no llega más que a unas pocas computadoras. La representación de Google informó a LA NACION que aún no hay una fecha confirmada para la versión final de la app.

Youtube Go

Permite descargar videos

Desarrollador: Google

Precio: Gratis

Compatibilidad: Disponible para equipos con Android