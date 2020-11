YouTube registra caída a nivel mundial

La plataforma de videos YouTube no funciona en ninguna de sus presentaciones. Por ejemplo, al acceder al sitio web no carga ningún contenido ni thumbnail en la página principal. En otros casos, sí cargan pero, al darles click el contenido no se reproduce.

En la plataforma móvil, los videos se quedan cargando, no se reproducen. Los internautas han utilizado el hashtag #YouTubeDown para reportar la situación.

Asimismo, el portal de fallos DownDetector muestra que los fallos han sucedido en diferentes países de América Latina, Estados Unidos y algunas ciudades en Europa y Sudamérica.

