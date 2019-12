Ellas son las 5 finalistas de Miss Universo

Ya comenzó el certamen de belleza más conocido del mundo. Y es que Miss Universo 2019 tiene lugar este domingo 8 de diciembre a las 7 p.m. (hora peruana) en los Tyler Perry Studios de Atlanta (Georgia), donde se premiará a la candidata más bella de este año de entre 90 países de todo el mundo.

Más de 90 candidatas preparan sus mejores trajes para concursar en el certamen que celebra su edición No. 68, luego de coronar el año pasado a Catriona Gray, Miss Filipinas.

Así se desarrolló la ceremonia

La ceremonia comenzó con la presentación de Ally Brooke, exintegrante de Fifth Harmony, quien estuvo acompañada de las participantes en una coreografía. Tras ello, el presentador Steve Harvey salió al escenario.

Harvey, quien años atrás cometió un error al indicar quién ganó el certamen, resaltó que a pesar del problema pudo “levantarse” nuevamente. Tras ello, indicó que todas las participantes del concurso ya son ganadoras.

The energy is HIGH here in @TPstudios! #MissUniverse2019 fans are the BEST fans. #MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/3E5inaKy8v