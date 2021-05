10 canciones que este 2021 cumplen 30 años ¿Te las puedes? [+VIDEOS]

Algunas de las caciones que hoy te presentamos, seguramente siguen formando parte de tu playlist favorito, pero sabías que ¿este 2021 cumplen (o algunas ya cumplieron) 30 años de haber sido lanzadas? La lista se nos queda corta, porque son muchos los éxitos que se lanzaron ese 1991.

Acá vamos:

1. “Losing my Religion”

Este sencillo, formó parte del séptimo disco de la banda R.E.M. “Out of Time”, lanzado en marzo de 1991. “Losing my Religion” se convirtió en el primer sencillo lanzado, además de ser el más exitos de la agrupación.

2. “Alive”

Es sin duda una de las canciones más famosas de Pearl Jam. “Alive” formó parte del disco “Ten”. El video fue filmado el 3 de agosto de ese mismo año, durante un concierto del grupo en el RKCNDY en Seattle.

3. “Enter Sandman”

Es otro de los grandes éxitos que no pasan de moda y que siguen sonando como el primer día. Este sencillo formó parte del quinto disco de Metallica: “The Black Album”. No hay concierto de la banda estadounidense que no incluya este éxito de 1991.

4. “Pisando Fuerte”

“Viviendo Deprisa” es el nombre del disco debut de Alejandro Sanz, lanzado el 20 de agosto de 1991, el cual vendió más de un millón de copias en todo el mundo. “Pisando Fuerte” es el segundo sencillo del disco, el cual se convirtió en uno de sus grandes éxitos.

5. “Black or White”

Esta canción formó parte del octavo disco de Michael Jackson: “Dangerous”. Para la intro, Jackson solicitó la ayuda de Slash, de Guns N' Roses, Slash, para darle una línea más agresiva, además cuenta con Bill Bottrell en la guitarra hard rock y Tim Pierce en la guitarra heavy metal. Además, el video incluye la participación de Macaulay Culkin.

6. “Bailar Pegados”

Otra de las canciones románticas de 1991, fue gracias a Sergio Dalma y su segundo disco “Sintiéndonos la piel”. Esta canción aún sigue sonando en las radios y es una de las más populares del artista.

7. “Juego de Ajedrez”

Este sencillo forma parte del disco debut homónimo de Ricky Martin, lanzado en noviembre de 1991, del cual se desprenden sencillos tan exitosos como “Fuego contra Fuego”, “Dime que me quieres”, “El Amor de mi vida” y “Juego de Ajedrez”.

8. “Spending my time”

Este sencillo forma parte de “Joyride”, tercer disco de la banda sueca Roxette, lanzado el 28 de marzo de 1991. Este disco es considerado uno de los emblemáticos de la década de los 90, además de ser uno de los 100 más vendidos en el mundo. “Spending My Time” fue escrita por Per Gessle (miembro del dúo), y compuesta por Gessle y Mats Persson; en la voz de la inolvidable Marie Frediksson, fallecida en 2019.

9. “One”

“One”, escrita por Bono, es el quinto sencillo del considerado “segunda obra maestra” de U2 (el primero es “The Joshua Tree”) “Achtung Baby”, séptimo álbum de estudio de la banda irlandesa publicado el 18 de noviembre de 1991.

10. “Vuela Vuela”

“Vuela Vuela” también es el nombre del quinto disco de estudio grabado por la banda mexicana, Magneto y lanzado al mercado el 24 de septiembre de 1991. Este sencillo es un cover de “Voyage, Voyage”, de la cantante francesa Desireless grabada en 1986, pero también significó para el quinteto uno de sus sencillos de mayor proyección a nivel mundial. De este disco también se desprenden: “Para siempre” y “La puerta del colegio”.