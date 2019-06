5 películas sobre papás para disfrutar en Netflix este fin de semana

Este fin de semana relájate y disfruta del Día del Padre con estos cinco filmes disponibles en Netflix. Sus personajes son papás con las más diversas personalidades, en cintas de drama y comedia verdaderamente entretenidas.

5.- The Meyerowitz Stories (New And Selected)

El gran actor Dustin Hoffman interpreta a un padre muy particular en esta cinta. Dos hermanos (Adam Sandler y Ben Stiller) con rencores y rivalidades se reúnen en Nueva York para ver a su padre, Harold (Hoffman), un artista al que la gente comienza a olvidar y que presiona psicológicamente a Danny (Sandler). Este drama compitió en el Festival de Cine de Cannes en 2017.

4.- Father Of The Bride (1991)

Steve Martin protagoniza esta conmovedora comedia como el celoso padre George Banks, quien debe aprender a dejar ir a su hija (Kimberly Williams) cuando ésta anuncia su próxima boda. En el filme también actúan Martin Short, Diane Keaton y Kieran Culkin.

3.- The Game Plan (2007)

Joe Kingman (Dwayne Johnson) es un jugador estrella de la NFL que disfruta llevando una vida de soltero…hasta que descubre que es el papá de una niña llamada Peyton (Madison Pettis), producto de una antigua relación. Poco a poco Joe asume responsabilidades y valora la importancia de su hija en su vida. “The game plan” es un filme de Disney que presenta un perfil un tanto dramático en Johnson, mejor conocido como “The rock”.

2.- Southpaw (2015)

En una de sus mejores actuaciones, Jake Gyllenhaal es Billy Hope, un ex campeón de boxeo decidido a comenzar de nuevo. Su principal motivación es su hija Leila (Oona Laurence), quien está en riesgo de ser entregada al servicio de protección infantil, por lo que Billy cuenta con una única oportunidad para salir de un mundo de autodestrucción.

1.- That’s My Boy

¿Qué mejor que esta comedia para disfrutar en un día especial? Donny (Adam Sandler) descubre que cuando era muy joven tuvo un hijo, Todd (Andy Samberg), a quien crió hasta que cumplió la mayoría de edad. Ahora los problemas entre padre e hijo comienzan cuando Donny se muda con Todd y la prometida de éste, Jamie (Leighton Meester) justo antes de su boda.