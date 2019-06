6 consejos para reducir el estrés laboral

Getty Images El estrés laboral impacta de manera negativa la creatividad en el trabajo.

"El trabajo se ha convertido en un colosal juego de Jenga, en el que procuramos añadir cosas encima de una torre a la vez que tenemos que mantener su equilibrio".

Esa es la opinión de Bruce Daisley, el vicepresidente de Twitter para Europa, Medio Oriente y África.

Daisley, un estudioso de la cultura laboral que escribe y elabora podcasts sobre cómo podemos sentirnos más plenos en nuestro s centro s de trabajo , conversó con el programa BBC Ideas para ofrecer una serie de consejos en este sentido.

Desde fomentar las charlas entre compañeros de oficina, hasta trabajar en un lugar aislado para encontrar la concentración de un "monje" o conversar con tu jefe para que no te envíe correos electrónicos durante el fin de semana, el estadounidense da 6 claves para encontrar la calma interior en un mundo lleno de notificaciones, correos electrónicos y horas extra.

1. Desactiva las notificaciones de tu correo electrónico

Lo más fácil que podemos hacer para reducir nuestros niveles de estrés laboral es deshacernos del numerito en nuestro buzón de correo que nos indica cuántos mensajes nuevos tenemos.

Este sencillo acto es una de las cosas más simples que podemos hacer para reducir nuestros niveles de estrés.

Getty Images Si desactivas las notificaciones de tu correo electrónico, es mucho menos probable que revises el correo cuando sales de trabajar.

La mitad de las personas que revisan sus correos electrónicos fuera del horario laboral muestran signos de altos niveles de estrés.

2. Toma tu descanso de almuerzo

El segundo mejor cambio que cualquiera puede hacer es tomar un descanso para almorzar.

Puede que no parezca revolucionario alejarnos de nuestros escritorios y refrescarnos (tal vez saliendo a dar un paseo), pero en realidad el hábito de comer en el escritorio se ha vuelto tan común que contribuye a un aumento en nuestros niveles de estrés.

Es entendible que cuando se está sentado en el escritorio y se está pensando que aún quedan 100 correos electrónicos por revisar, alejarse y tomar un descanso puede parecer realmente contraintuitivo.

Pero los científicos han descubierto que la mejor manera de asegurarse de que las personas tengan energía y sean capaces de continuar con su trabajo es tomar una pausa.

3. Ponte en "modo monje"

Cada vez somos más personas a las que nos resulta difícil terminar tareas, debido a las cantidad de veces que experimentamos interrupciones.

Getty Images Visitar una lugar tranquilo unas dos veces por semana nos ayudará a avanzar en el trabajo.

Resulta que Cal Newport, profesor de la Universidad de Georgetown (Washington, EE.UU.), desarrolló en su libro Deep Work la sugerencia de que sería beneficioso pasar al menos una mañana de nuestra semana en "modo monje".

¿Qué es el "modo monje"?

Se trata de irnos a un lugar silencioso , donde no ha ya ruido n i interrupciones , y adelantar allí unos 90 minutos de trabajo a modo de bloque, tal vez dos veces por semana.

Luego podemos regresar a la oficina, como de costumbre.

Una ventaja adicional de esta estrategia es que podemos esquivar la hora pico, para luego ir a la oficina y continuar con nuestras reuniones y correos electrónicos.

4. Conversa más

La mayoría de las empresas están siempre en la búsqueda de estrategias para fomentar la innovación, la creatividad y las ideas en la oficina.

Algunas investigaciones interesantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, EE.UU., muestran que una de las mejores maneras de aumentar la creatividad en el lugar de trabajo es conversar más.

Ben Waber, uno de los autores de estas investigaciones, afirma que una de las mejores estrategias en este sentido es cambiar de ubicación la máquina de l café.

Al cambiar de su sitio habitual la máquina del café, más personas se involucrarán en debates y conversaciones.

Getty Images Una oficina en la que se converse más podría generar mayor creatividad.

Ya sean charlas sobre los programas televisivos de la noche anterior, deportes, u otros temas no laborales, normalmente estas conversaciones terminan conduciendo a discusiones de trabajo.

Aunque parezca extraño afirmar que alentar a las personas a tener más charlas en el trabajo es beneficioso para las empresas, los estudios sí sugieren que las oficinas más creativas son aquellas en las que más se conversa.

5. Toma un día de descanso del mundo digital

Los científicos han descubierto que uno de los mayores obstáculos para ser creativos en nuestros trabajos y que podamos generar nuevas ideas, es el estrés.

El uso constante del celular provoca que nos sintamos cada vez más estresados.

Así que, encontrar una manera de reducir el estrés en los tiempos modernos, es más importante que nunca. Una de las mejores maneras de lograrlo es tomar un buen descanso, un agradable y relajante fin de semana.

Getty Images Los celulares generan estrés, de modo que será de gran ayuda dejar la tecnología a un lado por un día.

Debes permitirte un día sin tener contacto con el mundo digital. De esta manera lograrás desconectarte del trabajo durante el fin de semana y te sentirás más refrescado y renovado.

Disuade a tu jefe de que te envíe correos electrónicos durante el fin de semana , pues esto provoca que las personas se sientan ansiosas cuando regresen a trabajar el lunes.

Las personas ansiosas no logran ser creativas.

6. Trabaja solo 40 horas semanales

En el mundo actual, a menudo celebramos el exceso de trabajo y a aquellas personas que trabajan largas horas.

Las entrevistas a personas exitosas que leemos en las revistas y vemos en la televisión tienen como centro, muy a menudo, a gente que trabaja extensísimas semanas laborales.

Sin embargo, todas las evidencias están comenzando a llamar la atención sobre cómo este escenario tal vez no sea la mejor idea.

Quizás una cantidad de 40 horas de trabajo a la semana es la correcta.

También debemos usar nuestros descansos y nuestras noches como un momento para revitalizarnos , de manera que cuando volvamos a nuestros escritorios, estemos llenos de vida.

Este texto es la adaptación de uno de los nueve videos de la serie BBC Ideas sobre Cómo navegar por la vida moderna.

