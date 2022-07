A 10 años de Gangnam Style, qué fue de la vida de PSY, el coreano que “rompió” el sistema de mediciones de Youtube

Hace 10 años, en una entrevista con The New York Times, a Park Jae Sang (artísticamente y mundialmente conocido como PSY) le preguntaron por sus estudios en el Berklee College of Music. “¿Se graduó?”, le dijo, curiosa, la periodista. La respuesta del cantante fue honesta y cómica: “Para nada. Fui estudiante de primer año durante 4 años. Ir a clases era demasiado para mí”.

Esa frase resume bien uno de sus dos costados, el de estrella, fiestero, irregular y propenso al descontrol, que es bien ejemplificado con un episodio que vivió en 2001, cuando fue arrestado por posesión de marihuana. El otro costado es el del clásico padre de familia: está casado desde hace 16 años con Yoo Hye Yeon, a quien definió como “la mujer por la que cualquier hombre se sentiría celoso” y es padre de dos mellizas.

Desde que lanzó ‘PSY from the Psycho World!’ (2001), que fue su primer álbum, hasta que estrenó ‘Happier’ en 2022, el artista nacido en Seúl mostró esas dos versiones; tuvo pasajes de mucha austeridad y tranquilidad como también episodios de locura sin límite. En el medio, rompió un récord Guinness, instituyó un estilo coreográfico único y comenzó a apadrinar a nuevas estrellas del ámbito del K-Pop, como Hyunah y Crush. Y (aunque quizás no sea necesario aclarar esto) creó el Gangnam Style, la canción de 4 minutos y 13 segundos que dio la vuelta al mundo, sorprendiendo con su estética y su coreografía y rompiendo los registros de views hasta ese momento.

El cantante surcoreano PSY posa durante una conferencia de prensa para develar su noveno álbum, "PSY 9th", el viernes 29 de abril de 2022 en Seúl, Corea del Sur. (Foto AP/Ahn Young-joon)

“Bebo alcohol, es mi mayor hobby”

En la misma entrevista, la periodista le preguntó: “¿Qué hacés cuando no estás componiendo?”. A lo que él contestó: “Bebo alcohol, es mi mayor hobby”. Lo dijo un poco en serio y otro poco en modo de broma. Es que, en Corea del Sur, salir a tomar, tanto de lunes a viernes como en fines de semana es una costumbre frecuente, un recurso muy bien visto para “descomprimir”. Se estila llegar al ‘Pocha’ (bar casual) en horario post-oficina y quedarse ahí hasta pasada la medianoche comiendo y bebiendo. Se suele tomar soju, un tipo de vino a base de arroz o papa que viene en pequeñas botellas de vidrio color verde.

Estas salidas suelen construirse alrededor de un ritual lleno de costumbres como, por ejemplo, que el mayor deba pagar la cuenta de los demás, o, también, que nadie se sirva a sí mismo, sino que cada uno tenga la cortesía de llenar los vasos de sus colegas. Hay otra regla que determina que no se puede beber el shot mirando a las personas más mayores, se debe apuntar la vista hacia otro lado. Y otra que dictamina que, al brindar, uno no debe alzar su vaso por encima de los de las personas de mayor edad (por más que la diferencia sea de apenas unos pocos meses). Si bien PSY acostumbraba a seguir esta usanza, sus palabras también señalaban que se había excedido un poco del límite que separa lo “sano” del “vicio”.

“Para caminar por Gangnam tenés que ser lindo”

Eso produjo que mucha gente se preguntase qué fue de él, por qué desapareció del radar luego de que se diluyera el furor del Gangnam Style y... de dónde había salido. La realidad es que, tanto en Corea del Sur como en el mundo, se sabe mucho sobre su vida pública pero muy poco sobre su día a día puertas adentro.

Park nació el 31 de diciembre de 1977 en el barrio Banpo, en Seúl, Corea del Sur. Banpo está al lado de Gangnam, el que le diera el nombre a su más provechosa canción. Gangnam y su gente tienen una idiosincrasia diferente a la de las demás zonas de la capital surcoreana. Sus habitantes son considerados “chetos” por muchos seuleños, “elegantes”, “chic”... En una entrevista, PSY dejó la frase “para caminar por Gangnam tenés que ser lindo”. También describió a la zona como “tranquila durante el día y salvaje por la noche”.

Madonna y PSY bailan pegados durante un concierto en la ciudad de Nueva York.

Allí, Park cursó la primaria y la secundaria. Sus compañeros lo definían como el gracioso de la clase, y los profesores y profesoras como uno de los menos estudiosos. No se identificaba, particularmente, por su disciplina. Pero se graduó y viajó a los EE.UU. Allá estudió administración de empresas en la Boston University y música en el Berklee College of Music. Aunque, por lo que le comentó al diario estadounidense, “estudiar” fue una de las actividades que menos ejerció.

Sin embargo, entró haciendo ruido en la industria musical coreana. Tuvo su debut oficial en 2001, con su primer álbum, ‘PSY from the Psycho World!’, y a los pocos días ya era materia de debate. Tuvo que pagar multas por “contenido inapropiado”. No está especificado por cuál canción fue sancionado, aunque los títulos de unas de las canciones (Amo el sexo, Adulterio, Perra) seguro sirvan como guía. Después, en 2002, lanzó ‘Champion’, la canción con la que, según consideran muchos surcoreanos, se ganó al público. Champion fue estrenada en el marco del Mundial de fútbol 2002, que fue coorganizado por Corea del Sur y Japón. Su divertido clip -que, entre otras cosas, situaba su coreografía en escenas de videojuegos- más el estratégicamente repetitivo uso de la palabra “campeón” la convirtieron en una melodía popular.

En 2010, firmó un contrato con YG Entertainment, la compañía más grande de la industria musical surcoreana, y la que le dio los recursos para componer sus mejores récords. Allí, las polémicas volvieron a rodearlo a las pocas semanas. Fue cuando se publicó su tema ‘Right Now’, en 2011, que la letra lo metió en problemas. Un pasaje que decía “la vida es como alcohol tóxico” fue suficiente para que el Ministerio de Igualdad de Género y Familia prohibiera su reproducción a menores de 19 años. Lejos de perder su estabilidad ante ese tirón de orejas, PSY se aferró a su estilo.



PSY es celebrado por fans coreanos durante un concierto en su país natal

“¿Cuál será nuestro próximo movimiento de baile?”

Él y su equipo comenzaron a trabajar en un proyecto grande. “Estudié duro para encontrar algo nuevo. En Corea ya habíamos estrenado un par de hits, teníamos mucha presión por sacar una canción buena”, dijo en una entrevista sobre ese momento de su carrera. “Con los expertos en coreografía pensábamos ‘¿cuál será nuestro próximo movimiento de baile?’. Nos inspiramos en todos los animales; pasamos un mes entero pensando. Hasta que dimos con la técnica adecuada”. Se refería al movimiento que hacen los jinetes sobre el caballo; la dance move que inspiró al Gangnam Style.

La canción fue lanzada el 15 de julio de 2012 y calentó la internet. Todos recordarán cómo dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en tema de discusión en radios, canales y periódicos. El baile del caballo fue replicado en casamientos, despedidas de soltero y fiestas de egresados alrededor del mundo. Y generó interés por el contenido de su letra que contenía una autocrítica irónica a la elevada autoestima de los “ricos de Gangnam”.

El tema rompió un récord Guinness al transformarse en el video más visto de la historia en YouTube. Conservó ese título hasta 2017, cuando se estrenó ‘Despacito’, de Luis Fonsi, que la desplazó del trono. Su repercusión instaló a Park en las grandes ligas, lo que lo llevó a ser invitado a canales de televisión australianos, británicos y estadounidenses.

A partir de ese momento, dio conciertos en Australia, Filipinas, Estados Unidos, Singapur... Incluso participó en festivales junto a estrellas del calibre de Lady Gaga. Un año después, en 2013, publicó Gentleman, otro de sus éxitos como solista. Si bien esa canción no superó la cantidad de vistas del anterior (apenas se acercó a un cuarto), sí rompió un récord más, el de “video más visto en línea durante 24 horas”. Siguieron otras canciones que, subidas a la ola del Gangnam Style, recibieron mucha atención: Hangover (2014), Daddy (2015) y New Face (2017).

Las tres estuvieron a la altura de las expectativas: en YouTube tuvieron 358 millones de vistas, 658 millones y 272 millones, respectivamente. ´That That’, que es una de sus composiciones más nuevas, también rindió bien. Fue estrenada en abril de este año. Se trata de una coproducción con SUGA, de BTS, que le ha ayudado a conseguir las 274 mil millones de visualizaciones que hoy acumula. No obstante, llama la atención un dato sobre su tema más reciente, Happier, que fue lanzado en mayo de este 2022: tras un mes, apenas acumula 1,2 millones de reproducciones en la plataforma de videos. Es que hace un tiempo que PSY ha dado un paso al costado de los principales escenarios. En 2018 dejó YG Entertainment. Y, casi en simultáneo, fundó P Nation, su propia productora, con la que han firmado contrato nuevos solistas.

Si bien no dejó de actuar como cantante, hoy su principal tarea es buscar nuevos talentos y conducir su compañía. Por demás, hoy en día da conciertos regularmente en festivales universitarios en Corea del Sur, donde las nuevas generaciones de estudiantes celebran el baile del caballo como si hubiera sido estrenado ayer.

Muchos críticos lo han considerado un “One hit wonder”, dado que el público mundial lo recuerda por Gangnam Style más que por cualquier otra canción. Otros lo reconocen más por el labor que hizo para la industria surcoreana, allanándole el camino a muchos cantantes de ese país en el mercado mundial. Hoy su triunfo camina solo: Gangnam Style sigue sumando views. Al día de hoy, 15 de julio de 2022, lleva 4.479.300.995 de reproducciones en YouTube (2 milllones más que hace 24 horas) y 333.863.913 en Spotify. Y él sigue siendo celebrado como un campeón olímpico.