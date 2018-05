A este profesor no le habían pagado y no tenía dinero: así lo sorprendieron sus alumnos

Bruno Rafael, un profesor de artes, hace una suplencia en la escuela Estatal Balbina Viana Arrais, al nordeste de Brasil. Pero como en los últimos dos meses no le pagaron, solicitó dormir en la escuela porque no tenía para pagar un alojamiento.

"La licencia se va renovando, y cada vez hay que luchar con la burocracia", contó Rafael al diario O Globo. "Trabajé un mes y medio y pensé que iba a recibir mi sueldo, pero cuando miré la cuenta no tenía nada. Ahí empecé a preocuparme", explicó el docente.

Conmovidos por la situación del profesor, un grupo de alumnos decidió organizar una rifa para ayudarlo. Recaudaron unos 400 reales (que serían unos 109 dólares aproximadamente) y se organizaron para darle una sorpresa, que consistió en que cada uno pusiera carteles con mensajes en sus escritorios que lo guiaran hasta el suyo, donde encontraría un sobre que contenía el dinero.

En un video grabado por los alumnos se observa al profesor mientras lee lo que sus alumnos le escribieron. Cuando el docente comprendió de qué se trataba el gesto de los adolescentes, se emocionó.

Uno de los chicos grabó el momento, que luego compartió en las redes sociales y logró miles de reproducciones.

El homenaje de los estudiantes fue lo que más le sorprendió. "La gente ve muchas veces que un estudiante quiere enfrentar y golpear a un profesor. Cuando sucedió esto me sentí muy feliz de verdad", contó el docente.

El director de la escuela, Cícero Pereiro, explicó que el profesor ya aparece en la nómina para cobrar y que no le habían pagado por un retraso en el proceso de licencia de la otra profesora.

Te compartimos además el texto que escribió el profesor en redes sociales:

"No soy de publicar emociones personales. Pero esa fue muy fuerte y decidí compartirla con amigos.

Hoy cuando entré en la sala del 1° #Edificaciones, la sala que más doy clase y la más furiosa jajaja, tuve una sorpresa para la que realmente no estaba preparado.

Hace dos meses y medio que doy clases y aún no he recibido el primer salario. La vida de profesor no es fácil. El estado te hace trabajar mucho para recibir todo de una vez. Ese mes cuando vi que no iba a recibir dinero después de un mes y medio de trabajo, vi todo ponerse negro, me hundí en la depresión preocupado y perdido sin saber cómo iba a pagar las cuentas y ayudar a mi familia.

Estos estudiantes se enteraron de mi situación financiera, mi dificultad para continuar en la escuela, porque estaba hasta durmiendo en un lugar prestado ya que no soy de la ciudad, y sin decirme nada, corrieron para hacer una rifa. Corrieron como locos para poder vender todos los números en la escuela y recaudar 400 reales para ayudarme.

Tengo muchas cosas que amé de corazón de ser profesor, pero nunca ninguna sala ha demostrado tamaño amor, ayuda y cariño por mi trabajo de profesor como el 1° #edificaciones hizo hoy. Son estudiantes como ellos, que todavía me hacen creer en la educación del país, creer en el amor al prójimo, en la compasión de ponerse en el lugar del prójimo y creer principalmente, en el respeto y el amor del estudiante para con el maestro.

MUCHAS GRACIAS!!!

Ustedes son el futuro que siempre quiero creer

Ps: si pudiera compartiera este video para que todo Brasil vea que hay muchos estudiantes que respetan, aman y están agradecidos al profesor que tiene en su escuela. Quien quiera puede compartir.

PS 2: siento la cara de llorón como un niño de 8 AÑOS. Jajajajaja".