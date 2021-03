Abuelito gamer de 86 años completa 300 juegos

A raíz del auge tecnológico de las últimas décadas, los videojuegos se han vuelto uno de los pasatiempos más populares entre los niños y los jóvenes alrededor del mundo; sin embargo, existen algunas personas fuera de estos grupos de edad que también disfrutan de estos mundos virtuales.

Este es el caso de Yang Blinglin, un ingeniero retirado que encontró su pasión en las consolas de videojuegos. Gracias a la influencia de su nieto, este abuelito chino ha concluido exitosamente más de 300 títulos en sus ratos libres.

Aquí te contamos la historia del abuelito que se convirtió en un gamer experto después de los 60 años.

Durante la mayor parte de su vida, Yang Binglin trabajó como ingeniero, pero siempre mostró interés por los avances tecnológicos. Su primer contacto con el mundo de las consolas ocurrió gracias a su nieto, ya que jugaban videojuegos de lógica juntos.

A partir de ese momento, Yang se apasionó por los mundos virtuales y exploró diversos juegos de supervivencia en su consola PlayStation 4. Dos décadas después, a sus 86 años, este abuelito chino ha completado más de 300 videojuegos por sí mismo, sin ayuda de guías de estrategia.

Cada juego superado es un tesoro para él, así que los resguarda en cajas de plástico para que no se empolven. Su amplia colección incluye títulos como Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Call of Duty: WWII, The Last of Us Parte 2, Resident Evil 7, Uncharted 4, Metal Gear Solid V, World War Z, Sniper Elite 4, God of War, Just Cause 4 y Battlefield V.

Como parte de su día a día, Yang le dedica tres horas de su tarde a los videojuegos, especialmente si son de terror porque son sus favoritos.

En una entrevista para el medio chino South China Morning Post, declaró: “No soy un jugador profesional, solo soy un aficionado y sigo haciendo lo que me gusta. He seguido esta rutina diaria por más de 20 años, excepto cuando estoy viajando o cuando me siento enfermo”.

Pero su pasión por los videojuegos no se limita a lo que sucede en la pantalla. Cuando termina una misión, Yang toma notas y apunta sus propias estrategias a mano. Asimismo, escribe extensas reseñas sobre los videojuegos que concluye.

Cuando no está frente a una consola de videojuegos, Yang descansa en su hogar ubicado en la provincia de Sichuan, pasea con su esposa y practica ping-pong. Sobre su otro hobby, el abuelito comentó: “Jugar ping-pong también requiere un espíritu competitivo, ¿cierto?”.

La competitividad y el talento de Yang para los juegos no pasaron desapercibidos en redes sociales. Desde 2018, su nieta comenzó a grabarlo mientras jugaba videojuegos y compartió los videos en la app Douyin, mejor conocida como TikTok en el resto del mundo. Rápidamente, consiguió más de 200 mil seguidores en esta plataforma.

Al respecto, la nieta de Yang expresó: “Nuestra familia apoya a nuestro abuelo jugando videojuegos porque es un pasatiempo saludable. Espero que cuando sea mayor, tenga una mente joven como él y esté dispuesta a aceptar cosas nuevas”.

Más allá de la diversión, Yang le aporta otro significado a este hobby: “Jugar videojuegos me ha dado mucha inspiración que puedo aplicar en mi vida diaria (…) Es algo que disfruto mucho”. Por esta razón, aseguró que seguirá jugando por el tiempo que pueda.

Además, ofreció un consejo para las próximas generaciones: “Espero que los jugadores jóvenes puedan administrar su tiempo mientras juegan. Puedes dedicarle una o dos horas, pero no todo el día. Afectará tu salud física y mental. No importa qué tan difícil sea el juego, siempre podemos pausarlo y regresar después, ¿cierto?”.