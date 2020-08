Adiós al Chavo del 8: la razón por la que "Chespirito", el icónico programa de TV, dejó de emitirse a nivel mundial

Los reconocidos personajes de El Chavo, la Chilindrina, Kiko y el profesor Jirafales, así como el Chapulín Colorado y el doctor Chapatín se dejaron de emitir este fin de semana en los diferentes canales donde aún se transmitían en cerca de 20 países.

Y ocurrió contra la voluntad de la familia de su creador, Roberto Gómez Bolaños.

Así lo dio a conocer este fin de semana a través de Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito y autor detrás de todos estos icónicos personajes televisivos:

De acuerdo a varios medios locales, se trata de una disputa entre Televisa, dueña de los derechos del programa, y la familia de Gómez Bolaños, quien es propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes.

Hasta ahora no se conoce la posición de Televisa al respecto, sin embargo los programas dejaron de emitirse este fin de semana.

El programa Chespirito comenzó a emitirse en 1970 y durante años presentó personajes que se convirtieron en emblemáticos de la cultura popular mexicana y latinoamericana, como el Chavo del 8 y su vecindad, el Chapulín Colorado o el Chompiras.

El último programa original se emitió en 1995. Sin embargo, aún continuaba retransmitiéndose en unos 20 países alrededor del mundo.

Tras la declaración de Gómez Fernández, Florinda Meza, la viuda de Chespirito -quien murió en 2014- y dio vida al personaje de Doña Florinda en El Chavo del 8, expresó su rechazo a la decisión:

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI