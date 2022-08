Amigos prometieron casarse si seguían solteros, 10 años después lo cumplieron

Algunas anécdotas dejan atrás la realidad y se convierten en todo un referente de película de ficción. Es el caso de Génesis Cueva y su mejor amigo Giovanni, cuya historia de amor se hizo viral en TikTok luego de que se conociera que ambos habían acordado casarse si luego de diez años permanecían solteros.



Bajo la premisa de “promesas son promesas”, Génesis y Giovanni contrajeron matrimonio civil y, por supuesto, no tardaron en compartir las imágenes con todos los internautas, quienes se mostraron sorprendidos con la primera parte del video publicado en la cuenta de TikTok de la ecuatoriana, que cuenta con más de 12.000 seguidores.

“Yo, con 15 años: si seguimos solteros, en 10 años nos casamos” empieza el video que tiene más de 7.4 millones de reproducciones en TikTok. Luego se puede leer “Mi mejor amigo: ‘Dale, lo hacemos de una” y posterior al texto se visualizan imágenes de la boda civil de la pareja ecuatoriana.

El corto clip no pasó desapercibido por los usuarios de redes, quienes inmediatamente quisieron saber más sobre esta historia de amor que tuvo sus inicios en la secundaria y que ha enternecido a cientos de personas en todo el mundo.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Génesis y Giovanni?

En una serie de seis videos, Génesis decidió abrirse ante las cámaras y contar cómo terminó casada con su mejor amigo. Según el relato de la ‘tiktoker’, todo comenzó en el colegio, cuando el joven ecuatoriano se robó su atención al llegar al salón de clase.

“Me senté cerca de la puerta, fue cuando lo vi entrar con sus amigos y de ahí le pregunté a mi amiga por su nombre porque me pareció bonito, y ella me respondió que se llamaba Giovanni”, contó la mujer al tiempo que rememoraba viejas épocas.

Génesis y Giovanni en su colegio. Foto: TikTok: genesiscuevas2

Entre bromas, actividades en el receso y viajes en bus, Génesis y Giovanni fueron construyendo una amistad que terminó en el enamoramiento de la joven por su mejor amigo. En vista de que el gusto no era mutuo, ideó un plan para generar celos a quien, en ese momento, se robaba todos sus suspiros.

No obstante, su estrategia generó el efecto contrario, pues en vez de declararle su amor a la joven enamorada, Giovanni terminó felicitándola por la nueva relación que había iniciado con un chico de sexto grado, el mismo que Génesis había elegido para generar celos en su ahora esposo.

La ruptura de Génesis con su novio y el inicio de un noviazgo por parte de Giovanni, fueron algunas de las circunstancias que llevaron a que la pareja de jóvenes tomara distancia y, finalmente, su amistad se enfriara entre quinto y sexto grado.

Sus caminos se separaron: Giovanni se fue a otra ciudad a estudiar y Génesis, aunque se quedó en su “pueblo”, encontró el amor con otra persona con la que duró cuatro años.

No obstante, el destino hizo su magia y tiempo después, la joven se enteró que Giovanni ya se encontraba de nuevo en la ciudad. Al respecto aclaró que el encuentro “fue muy bonito, nos abrazamos, nos contamos historias y chismoseamos de todos los años que nos perdimos. Quedamos en que íbamos a mantener la comunicación”.

Aunque para 2018 ambos se encontraban solteros, ninguno fue capaz de revelar sus sentimientos, que al parecer eran mutuos. La joven, sin embargo, sí intentó expresar su amor a través de indirectas que no dieron frutos y que significaron otro intento fallido de Génesis por declararse a su enamorado.

Génesis comparte detalles de su matrimonio en su cuenta de TikTok. Foto: TikTok: genesiscuevas2

Esta situación la llevó a darle una nueva oportunidad a su expareja, quien en esta ocasión le puso una condición para hacer florecer su romance: bloquear a su mejor amigo.

“Lo bloqueé de todas las redes sociales sin siquiera haberle dado una explicación. Desaparecí de la faz de la tierra para él. No supo nada de mí durante un año y medio que duró la relación”, precisó Génesis en el video.



A causa de una infidelidad, Génesis volvió a terminar con su expareja y, arrepentida, buscó nuevamente la manera de acercarse a Giovanni. Después de una salida al cine en la que el joven aceptó traerla de nuevo a su vida, Cuevas estaba decidida a decir lo que por mucho tiempo había estado guardando su corazón.

“Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad”, expresó la ‘tiktoker’, con lo que enterneció a todos sus seguidores.

La pareja ecuatoriana minutos después de contraer matrimonio. Foto: TikTok: genesiscuevas2

La reacción del joven ante la declaración de amor fue cambiar de tema, no obstante, no tardó en aparecerse en su casa una madrugada. “A las 2 de la madrugada me entra una llamada de él, diciendo: ‘Génesis, sal. Tengo que hablar urgentemente contigo. Salí y lo veo completamente borracho’”.



A partir de ese momento, han sido inseparables. Esa madrugada, tras incontables años, Giovanni finalmente admitió su gusto por Génesis y tras completar casi dos años de vivir juntos, el hombre pidió la mano de la que actualmente es su esposa.



Su relación se ha convertido para los internautas en el vivo ejemplo de que “siempre llega algo mejor” y, al mismo tiempo, ha inspirado a cientos de personas a buscar el amor en las personas menos esperadas.