Anonymous hackea Banco Central de Rusia y amenaza con publicar archivos

En días pasados, Anonymous, un movimiento internacional de ciberactivistas, había comentado en Twitter que se unía a la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace pocas horas, el colectivo internacional afirmó haber hackeado al Banco Central de Rusia y agregó que revelará información secreta en las próximas 48 horas.

En una publicación de Twitter de cuentas simpatizantes de Anonymous se revelaron los detalles de su hackeo.



"JUST IN: El colectivo #Anonymous ha hackeado al Banco Central de Rusia. Se publicarán más de 35.000 archivos en un plazo de 48 horas con acuerdos secretos. #OpRussia", escribieron en Twitter.



Además, el colectivo mostró su posición a favor de Ucrania, por lo cual su objetivo es “castigar” a Rusia por la invasión.

El Banco Central de Rusia es el responsable de proteger y garantizar la seguridad del rublo, la moneda del país, por lo que un ataque a esta entidad tiene una gran importancia.

Este mensaje ha sido compartido en todas las cuentas simpatizantes de Anonymous y algunas de ellas han subido fotos de algunos documentos privados rusos. Por el momento, no se conoce cómo el colectivo liberaría esta información.



Hasta ahora, Rusia no se ha pronunciado al respecto confirmando dicho ataque. Cabe recordar que desde que inició la invasión, Rusia ha sido atacada virtualmente en sus sitios web gubernamentales y en los medios de comunicación afines al Kremlin.



Anonymous no es el único colectivo responsable de estos ataques, la IT Army de Ucrania también está colaborando en estos.

Sin embargo, Rusia no se ha quedado con las manos cruzadas y hace poco amenazó con hackear a las empresas que brindan servicios esenciales de Estados Unidos y también a varias compañías estadounidenses.



Por ahora, la administración Biden no tiene certeza de cómo se produciría este ataque.