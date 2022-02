Antes de morir, actriz de Yo soy Betty, la fea, Dora Cadavid, tuvo que vivir en hogar de ancianos por una dura situación

La actriz Dora Cadavid, reconocida ampliamante por su papel de 'Ines' en la serie 'Yo soy Betty, la fea', fue una de las interpretes más queridas de la televisión colombiana, pues su carisma le hizo ganarse el cariño de los televidentes de la pantalla chica.

La noticia de su fallecimiento este lunes 31 de enero, a los 84 años de edad, conmovió al mundo artístico y a todo el país.

Sobre el mediodía se conoció el fallecimiento de la artista polifacética, que además de actriz, también fue locutora y cantante. Inició su carrera declamando poesías en un programa de radio local de la 'Voz de Antioquia', cuando el productor Fausto Cabrera la descubrió y la llevó al teatro para después trabajar en televisión, dejando huella en muchos televidentes.

Sin embargo, a pesar de su gran éxito en diversas producciones a lo largo de si vida, la mujer dejó de estar tan activa en escena durante sus últimos años, e incluso, ella misma tomó la decisión de vivir en un hogar geriátrico dado que ya estaba envejeciendo.

'Yo no quiero ser una carga'

De acuerdo con lo afirmado por la actriz en una entrevista de 2018 al programa 'Lo sé Todo', ella fue quien tomó la decisión de irse a un ancianato debido a que por su edad no debía seguir viviendo sola y sus familiares estaban preocupados, pues para ese entonces la mujer tenía 80 años.

"Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo vivía era sola, y tú sabes que uno por la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser una carga para nadie". señaló en aquel entonces.

A pesar de lo difícil que pudo llegar a ser dejar su casa en La Calera e irse a vivir junto a otras personas de mayor edad, encontró un hogar en el que se sentía cómoda.

Entonces, ellas muy inteligentes buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron", afirmó al medio citado, pues además ella prefería estar en ese lugar en vez de "sacrificar" la vida de su nuera o nieta.

A su vez, la artista afirmó que no le tenía miedo a la muerte, sino más bien respeto y esperaba no sufrir en los últimos minutos de su vida, por lo que incluso ella prefería dejar este mundo en un momento en el que ella estuviese dormida y no se diera cuenta.