Aprenda inglés gratis con estas plataformas y cursos en línea

Desde hace varios años el aprendizaje del inglés se ha convertido en un requisito fundamental para acceder a diferentes oportunidades laborales y para realizar o continuar estudios en el exterior.

Existe una amplia gama de instituciones que ofrecen cursos pagos y presenciales para aprender este y otros idiomas. Sin embargo, para quienes no tienen recursos, también hay oportunidades para aprender inglés de manera virtual y gratuita.

Le contamos cuáles son algunas de las principales plataformas para que estudie y perfeccione su nivel de inglés.

El British Council es la organización internacional del Reino Unido que promueve oportunidades educativas y relaciones culturales alrededor del mundo.

Además, este instituto también se encarga de llevar a cabo y certificar el examen de inglés IELTS, una prueba que se solicita en la mayoría de instituciones educativas a nivel mundial para demostrar el nivel de inglés de quien presenta la prueba.

¿Cómo acceder a los cursos gratuitos de preparación para el IELTS?

El instituto cuenta con tres cursos gratuitos para la presentación del examen. Para acceder a los cursos solo debe ingresar a www.britishcouncil.co, registrarse y escoger el curso que desee realizar. Todos cuentan con su respectiva tabla de contenidos, fechas de inscripción y duración.

El British Council ofrece muchos recursos multimedia que están disponibles de forma gratuita para todos aquellos quienes quieran aprender de forma autónoma.

Para acceder a dichos recursos solo debe ingresar a www.britishcouncil.co/disfruta-en-casa



La British Broadcasting Corporation, mejor conocida como la BBC, cuenta con un departamento de servicio enfocado en el aprendizaje del inglés. 'Leraning English' es el portal desde el cual se puede acceder a todos los recursos y lecciones disponibles.

El portal cuenta con muchos recursos interactivos y ofrece clases y actividades completamente gratuitas además de simulacros de exámenes para que los usuarios puedan hacer un diagnóstico del nivel con el que cuentan.

Para acceder a los cursos y lecciones no hace falta ni siquiera hacer un registro. Basta con entrar al portal de manera directa: www.bbc.co.uk/learningenglish

Duolingo es una de las plataformas web más populares a nivel global para aprender idiomas de manera gratuita. De acuerdo con la BBC, hasta el año pasado ya contaba con más de 300 millones de usuarios. Además del inglés, también ofrece lecciones para alemán, portugués, italiano, entre otros.

La plataforma cuenta con un portal web y con su propia aplicación que está disponible para descarga tanto el iOS como en Android.

La plataforma es muy dinámica e intuitiva. El usuario aprende por medio de imágenes, audios y textos sencillos acorde con su nivel en el idioma. Para acceder a los contenidos de Duolingo solo hay que ingresar a su página web o descargar la aplicación desde su dispositivo móvil.

Coursera también es una plataforma ampliamente conocida en la rama del aprendizaje online. Esta plataforma está vinculada con diferentes instituciones educativas al rededor del mundo y ofrece cursos y capacitaciones tanto en idiomas como en otros campos profesionales.

Una novedad con respecto a las plataformas ya mencionadas es que Coursera también ofrece cursos de inglés especializados en determinadas áreas del conocimiento.

Si usted sabe inglés, pero desea aprender los términos y el vocabulario técnico de su campo de trabajo, Coursera es una buena opción.

Estos son algunos de los cursos gratuitos que ofrece Coursera para aprender inglés:

-English for Common Interactions in the Workplace: Basic Level

-English for Career Development

-Programa especializado: Inglés Empresarial

-English for Journalism