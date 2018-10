Ariana Grande rompe con Pete Davidson y cancela su boda

La cantante Ariana Grande ha terminado su relación con Pete Davidson y ha cancelado su boda, ha reportado este fin de semana la revista especializada TMZ. La revista People dijo que una persona cercana a Grande declaró que "todo pasó muy rápido".

La cantante, de 25 años, y la estrella de la televisión de Estados Unidos, de 24 años, se han separado luego de un romance que duró muy poco tiempo. Recién se comprometieron en junio.

Además, la ruptura ocurre a un mes de que el ex de Ariana Grande, Mac Miller, fuera encontrado muerto a los 26 años.

A raíz de la muerte de Miller, con quien Grande sostuvo una relación de altos y bajos, la joven cantante se alejó de los reflectores. Al romper su silencio, dijo que lamentaba no haber podido salvarlo. Miller tenía severos problemas de salud mental.

"Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estás aquí. Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo”, dijo Grande al reaccionar a la muerte de Miller.