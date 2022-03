Así es el auto más largo del mundo; incluye jacuzzi y un helipuerto

Construido en 1986, este Cadillac Eldorado bautizado como “The American Dream” ostenta el récord de ser el auto más largo del mundo. Hace algunos años, y luego de muchos años en giras y exhibiciones, sus dueños decidieron venderlo para ser restaurado en un taller en Florida.

Ahora, luego de un par de años trabajando, se ha completado por completo la restauración de este ejemplar. Como era de esperarse, se mantuvo el diseño original, a pesar de haber tenido que ser transportado en dos partes por obvias razones.

La restauración incluye un trabajo especial en la carrocería, interior renovado con materiales de la época, motor con componentes nuevos y pintura única. Por si fuera poco, se le dió mantenimiento a la piscina, jacuzzi y “helipuerto” que se le equiparon cuando fue construido.

“The American Dream” mide 30.5 metros de largo, cuenta con 26 neumáticos y dos motores V8 para poder moverse, uno en cada extremo. Según sus restauradores, ahora puede llevar hasta 76 personas en el interior gracias a adiciones como asientos extra y una cama de agua.

“El helipuerto está soldado junto a la estructura del auto, por lo que es un elemento que debíamos de mantener en la restauración,” comentó Michael Manning, el actual dueño del modelo.

A pesar de que es técnicamente operable, su dueño asegura que no es posible su uso en vía pública. “Su tamaño es demasiado para las ciudades modernas, simplemente no puede usarse, por lo que he decidido guardarlo y sacarlo solo en ocasiones especiales para eventos privados,” finalizó su dueño.

Por ahora, estará como parte de una exposición en el museo Dezerland Park, en una exposición dedicada a creaciones únicas sobre ruedas. Este museo está ubicado en Orlando, Florida, y todas las ganancias que se generen irán a la beneficencia.