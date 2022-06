Así es la tecnológica casa de 34 metros cuadrados de Elon Musk al lado de SpaceX

Las casas prefabricadas se volvieron tendencia y cada vez son más las personas que quieren una; este también fue el caso de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, según Forbes. Él mismo declaró hace algunos meses que vive en una residencia de 34 metros cuadrados, ubicada en la base de su empresa de exploración especial en Boca Chica, al sur de Texas, Estados Unidos. Aunque parezca una vivienda modesta, la realidad es que está equipada con la mejor tecnología.

La casa de alquiler del empresario está valuada en 50.000 dólares y cuenta con todo lo necesario para vivir de manera cómoda: cocina, dormitorio, baño y hasta una pequeña sala para ver la televisión. Su nombre es Boxabl Casita y se instala en una hora, a través de una tecnología de última generación. No es una residencia como las que se conocen y por las que se tiene que esperar por meses para que quede lista la construcción, sino que en estos modelos prefabricados se arman por su propia cuenta, cuando se deseen usar y en tan solo una hora.

La sala de estar tiene un sofá y una televisión que está encima de un mueble para guardar ropa. Foto: Instagram @boxabl

Esta instalación puede construirse para vivir fuera de la energía eléctrica, pero también está preparada para conectarse a los servicios públicos. Tanto las paredes, como el piso y el techo son paneles laminados de un aislamiento ultra moderno que permiten que la durabilidad de la casa sea mucho mayor a otras.

El modelo de la casa prefabricada de Elon Musk. Foto: Instagram @boxabl

Además, esta casita tiene resistencia a insectos, al agua, al fuego, al viento y al moho; mejor dicho, casi a todo, es por eso que la empresa fundada por Elon Musk, Space X, la valoró como una posible vivienda para los astronautas que viajan a Marte.

La casa de Elon Musk es personalizable

Por si todas las características anteriores no bastaban, la Boxabl Casita puede personalizarse con diferentes acabados y configuraciones. Tiene muchas opciones para personas con todo tipo de gustos, así que si algo no es del agrado del habitante, puede cambiarlo; aunque en el caso del también fundador de Tesla, prefirió uno de los modelos más básicos para vivir.

Tiene un baño completo, con ducha al vapor. Foto: Instagram @boxab

Aunque se podría tener la creencia que debido a que su fortuna, que está valuada en 219.000.000.000 de dólares, le gustaría vivir con los mejores lujos y las últimas tecnologías, Elon Musk demostró que solo es seguidor de lo último, pues estas creaciones son aptas para los amantes del futurismo.

Así es como salen las casas prefabricadas, antes de ser armadas. Foto: Instagram @boxabl

La decisión del mutimillonario de vivir en este hogar al sur de Texas es para estar cerca de su proyecto espacial. La base de Space X se ubica en Boca Chica.

Algunos medios, como The Wall Street Journal, compartieron que esta únicamente sería una de las muchas residencias de Musk y que no habría aguantado ahí mucho tiempo, también revelaron que su posible casa sería una mansión en Austin. Sin embargo, el hombre más rico del mundo ha asegurado que no busca comprar una casa en ningún lado luego de que se deshizo de todas sus propiedades el año pasado. “Me quedo en habitaciones libres de amigos”, expresó en aquel entonces. Así que esta vivienda prefabricada sería la única por la que pagaría renta y que podría considerarse su hogar.

La cocina tiene una barra que se extiende para fungir como comedor. Foto: Instagram @boxabl

Casas prefabricadas

Esta tendencia todavía es desconocida por la mayoría de la población, pues además son pocas las personas que las poseen. Se trata de una casa hecha en una fábrica, para luego trasladarla por piezas para su montaje definitivo en su emplazamiento final. Eso no limita toda la tecnología que es capaz de albergar.

Hay distintos materiales con los que se puede crear una casa prefabricada y estos son tres:

Madera

Hormigón

Acero (con lo que está hecha la de Elon Musk)