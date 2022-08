Así fue la conmovedora despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

Este lunes 8 de agosto se conoció la noticia sobre el fallecimiento de la artista Olivia Newton-John, a los 73 años. De inmediato, las reacciones en redes sociales lamentaron la pérdida de la estrella. Uno de los emotivos mensajes fue el del reconocido actor John Travolta, con quien Newton-John compartió en la pantalla grande uno de los romances más icónicos de Hollywood en el musical "Grease" o “Vaselina”, un clásico de los años 70.

La joven Olivia interpretó el papel de la bella “Sandy” y Travolta al carismático “Danny Zucko”. La química entre ambos encantó de inmediato a los espectadores, lo que los convirtió en un referente de la época del rock and roll.

El mensaje que Travolta recién publicó en su cuenta de Instagram cautivó a los seguidores de aquel romance de la pantalla grande que ha trascendido por décadas.

“Mi querida Olivia, hiciste toda nuestra vida mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, escribió el actor en su cuenta personal de la red social.

En 2019, ambos artistas y el equipo original de Grease tuvieron la oportunidad de realizar un reencuentro que revivió los recuerdos del musical y reflejaron nuevamente esa química que décadas atrás emocionó a quienes disfrutaron de la cinta. Entre los éxitos que quedaron para la posteridad entre Newton-John y Travolta se encuentran “Summer Nights”, con su pegajoso “Tell me more” y “You're The One That I Want”.

Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, pero su nombre quedó inmortalizado en Grease.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.

Su esposo John Easterling divulgó en redes sociales el fallecimiento de la reconocida artista.