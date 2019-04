"Avengers: Endgame": webs de cines de Latinoamérica colapsan ante preventa

En los primeros minutos de este martes, las cadenas de cine mexicanas Cinemex y Cinépolis anunciaron la preventa para "Avengers: Endgame", la película más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel este año. La emoción de los fans se hizo presente con memes y mensajes de alegría, sin embargo, el pesar por fallas en la página y en la aplicación provocaron molestia y desesperación entre los usuarios.

"No pensé que se tomarían tan en serio lo de paren todo que hasta pararon los servidores de su página". "Confirmo lo que menciona el compañero. No está en la app. Primero arreglen y luego copian y pegan". "Desde 1988 no había visto una caída del sistema tan aparatoso, espero que esta vez no gane el PRI", se lee en algunos de los tuits.

Aquí la bandera esperando que Cinépolis arregle sus servidores. #endgame pic.twitter.com/V3fpcu8EHT — E.L. 3.0+1.0 (@dove__sei) April 2, 2019

Pero México no fue el único país donde los servidores colapsaron a raíz de la preventa de "Avengers: Endgame". Algo similar ocurrió en Perú y Chile.

Así luce la web de Cineplanet horas después del anuncio de la preventa de "Avengers: Endgame".

En Perú, la cadena Cineplanet dejó de funcionar apenas una horas después que comenzó la preventa.

"Estamos trabajando para usted. Actualmente estamos realizando una actualización en nuestra plataforma, por lo que hemos suspendido de forma temporal nuestros servicio de venta web". Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causarles, se lee en la mencionada página.

En Chile por su parte, la preventa comenzó a las 10:am y cuarenta minutos después el sitio web de Cinemark ya estaba fuera de servicio. Mientras que CineHoyts y CinePlanet de ese país funcionaron pero de manera intermitente.

"Avengers: Endgame" es una de las películas de superhéroes más esperadas del año y ya se tiene todo listo para el estreno, que tendrá lugar el 25 abril en Perú y en gran parte de cines del planeta.

Venta de entradas en El Salvador también colapsaron

El fenómeno de Avengers: Endgame ha sido mundial y nuestro país también lo sintió. Diferentes usuarios en redes sociales han expresado que al igual que en países como México y Chile, las plataformas en línea de Cinemark y Cinepólis, que pusieron a la venta las entradas del estreno, han funcionado de manera irregular o han colapsado.

Extraoficialmente se ha manejado que las entradas para todas las funciones disponibles del jueves 25 de abril están próximas a agotarse. Ambas cadenas de cine abrieron las ventas, tanto en taquilla, como en sus sitiós en línea, a las 8 de la mañana, y en cuestión de horas se fueron agotando.