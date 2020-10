Bennu: la audaz maniobra de la nave espacial Osiris-Rex para tocar este asteroide y recolectar muestras de su superficie

La nave espacial estadounidense Osiris-Rex ha completado una audaz maniobra diseñada para tocar brevemente la superficie de un asteroide y recolectar muestras de la misma.

Unas señales de radio enviadas a la Tierra desde una distancia de 330 millones de kilómetros confirmaron este martes que la nave había hecho contacto con el objeto de 500 metros de ancho conocido como Bennu.

Pero la misión liderada por la NASA tendrá que esperar más datos de Osiris-Rex antes de saber con certeza que el material fue realmente recogido.

El objetivo era adquirir al menos 60 g, quizás incluso un kilo o más.

Pero ¿por qué son tan importantes las muestras de este asteroide?

"Las emociones están por lo alto, todos están realmente orgullosos", dijo el investigador principal de la misión, Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona, Tucson.

"Este era el hito clave de esta misión. Ahora quedan unos días para averiguar qué cantidad obtuvimos de esta asombrosa muestra, en la que hemos estado pensando durante décadas", agregó Thomas Zurbuchen, administrador asociado de ciencia de la NASA.

Ambos hombres estaban siguiendo los eventos desde la base de control de la misión en el fabricante de naves espaciales Lockheed Martin, en Maryland, EE.UU.

Congratulations to the entire @OSIRISREx team and all of @NASA’s partners on this mission! We are on the way to returning the largest sample brought home from space since Apollo. If all goes well, this sample will be studied by scientists for generations to come! https://t.co/rdNtObIxht