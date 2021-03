Bill Gates ahora predice cuándo volveremos a viajar

La pandemia ya lleva casi un año con nosotros. Todos tuvimos que aprender nuevas maneras de trabajar, estudiar y relacionarnos. Pero, una de las actividades que más extrañan las personas en el mundo es el poder viajar libremente. Al respecto de eso, Bill Gates nos ofrece una nueva predicción.

El cofundador de Microsoft ha sido muy activo en los temas relacionados al Covid-19. En 2015 vaticinó una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, el año pasado predijo que la primera vacuna en recibir las certificaciones sería la de Pfizer. Y, en general, a lo largo del 2020 opinó sobre cómo debería enfrentarse la crisis y destinó millones de dólares, desde su fundación Bill y Melinda Gates, a estudiar el nuevo coronavirus. Pero el empresario también ve hacia el futuro.

En una entrevista que sostuvo con Andrew Ross Sorkin, periodista de CNBC y The New York Times, a través de la red social de salas de audio Clubhouse, Gates opinó que no debemos cantar victoria todavía pues será hasta el 2022 cuando podremos volver a viajar y retomar nuestra vida de la forma más cercana a la normalidad.

La razón por la cual el empresario considera que aún faltan meses para poder retomar todas nuestras actividades es que las vacunas no están llegando con la misma rapidez a todo el mundo. De hecho dijo que si bien en Estados Unidos la situación de la oferta va bien, es necesario que tanto las vacunas como los medicamentos de tratamiento anti Covid-19 se suministren en los países ricos pobres.

Incluso comentó que él, que ya tiene la segunda dosis de la vacuna, seguirá cuidándose usando cubrebocas y obedeciendo las medidas de sana distancia. "Recibí mi segunda inyección hace una semana. Es la única vez que he estado agradecido por ser una persona tan mayor: 65 años. Pero quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, aún puedes transmitir. No es tan probable, pero todavía existe la posibilidad de transmisión. No voy a dejar de usar mascarilla ni de tener cuidado, sobre todo con las personas mayores que no se han vacunado”. También dijo que pasa mucho tiempo con su familia que son lo suficientemente jóvenes como para que aún no estén vacunados por lo que mantendrá sus precauciones.

Y también sobre la pandemia, aprovechó para criticar al gobierno de Donald Trump. "La cantidad de errores fue bastante increíble. Tuvimos suerte de que esto no fuera más fatal de lo que terminó siendo. Pero todavía es medio millón de estadounidenses. Eso es un peaje increíble y, por supuesto, el peaje global es mucho mayor".

Otros temas que abordó

En la entrevista que se transmitió en vivo por Clubhouse pero que ahora se puede encontrar en YouTube, Bill Gates habló de más temas además del Covid-19, incluidas las criptomonedas y hasta de Tesla.

Respecto al tema de las monedas virtuales, Gates dijo que no ha invertido en bitcoins. "Aunque me puedan etiquetar como un escéptico de bitcoin, no he elegido invertir dinero. Compro vacunas contra la malaria. Compro vacunas contra el sarampión. Invierto en empresas que fabrican productos. Si otras personas encuentran su fortuna de esa manera (bitcoin), los aplaudo ".

A pesar de que el cofundador de Microsoft posee un Porsche Taycan Turbo eléctrico, se refirió a los automóviles Tesla, empresa de Elon Musk como fantásticos. “Compré Teslas para familiares. Tesla es la empresa que ha hecho más por los coches eléctricos, ha hecho un trabajo brillante".

Por otra parte Gates compartió que utiliza el motor de búsqueda de Microsoft: Bing. "Yo uso Bing. Por supuesto. Miro a Google para comparar cómo lo estamos haciendo de manera competitiva y siempre estoy feliz, pero soy un usuario leal, leal y leal de Bing".

Y, como ya te habíamos informado en Tech Bit, el filántropo también fue cuestionado sobre el sistema operativo móvil que utiliza y, al respecto respondió: “En realidad uso un teléfono Android. Pero, como me gusta hacer un seguimiento de todo, a menudo pruebo con iPhone, aunque el teléfono que llevo conmigo es un Android”. La razón por la cual prefiere el sistema operativo de Google es que algunos de los fabricantes de Android preinstalan el software de Microsoft de manera que le facilita las cosas, aunque no especificó la marca ni el modelo de su teléfono.