Bill Gates habla de su divorcio con Melinda Gates: "Causé dolor"

Bill Gates, el empresario y fundador del gigante tecnológico Microsoft, amplió por primera vez detalles sobre su separación con Melinda Gates. Tras 27 años de compromiso y tres hijos, la pareja se divorció en 2021 en medio de incógnitas.

El magnate concedió una entrevista al programa estadounidense de televisión ‘Today’, en el cual se refirió a la crisis económica y social derivada por el covid-19 y además ‘vaticinó’ una nueva pandemia.

Sin embargo, la presentadora Savannah Guthrie quiso dejar de lado por un momento sus visiones empresariales para conocer detalles de su vida personal y familiar. “¿Fuiste infiel en tu matrimonio?”, le cuestionó la comunicadora.

Gates, cuya fortuna es de 129 miles de millones de dólares, cambió un poco su expresión. “Claramente cometí errores y asumo la responsabilidad. Sabes que el año pasado fue difícil, pero logramos salir adelante”, alcanzó a decir con algunos tartamudeos al final.

“No creo que profundizar en eso sea bueno, pero sí, causé dolor y me siento mal”, respondió. Además, enfatizó en que, gracias a la fundación que tiene con Melinda, siguen juntos, pero en el ámbito laboral y social.

Rumores de infidelidad

Melinda Gates expresó su tristeza por el divorcio meses atrás. “Estoy en duelo de la pérdida de algo que pensaba que iba a tener para toda la vida”, comentó la mujer en charla pasada con la cadena ‘CBS’.

Allí Melinda dijo que su exesposo era el que debía pronunciarse sobre las acusaciones de infidelidad, amoríos con trabajadoras de Microsoft y supuestos nexos con el pedófilo Jeffrey Epstein.

“Esas son preguntas que Bill debe responder”, sentenció en su momento. Ahora, con esta aparición del empresario, parece que ya hay luces sobre el polémico rompimiento.

“Cometí errores y los acepto”, repitió Gates en la entrevista con ‘Today’. Por tal motivo, dijo que tras los difíciles momentos había aprendido muchas cosas.

“Hay áreas en las que soy experto, pero en este tipo de temas, no lo soy. Debo ser humilde. No tengo buenos consejos para los demás”, recalcó.

¿Qué dijo sobre Jeffrey Epstein?

Epstein, el magnate y pedófilo que murió en la cárcel, es conocido en Estados Unidos por conectar a personalidades de la élite con adolescentes y niños, quienes sufrieron de abuso sexual. Se dice que Gates y el fallecido se reunieron varias veces como amigos, relación de la cual Melinda no se sentía contenta.

No obstante, Gates aclaró que sus vínculos fueron por otros temas: “Cometí un gran error, no solo lo conocí en primer lugar, sino que me reuní con él (Epstein) varias veces. Tenía el objetivo de recaudar dinero para la salud mundial. No me di cuenta de que al reunirme con él resté importancia a las cosas horribles que hizo”.

Eso sí, aceptó que debió seguir los consejos de Melinda desde el principio para alejarse de Epstein y no ser involucrado en hechos cuestionables.

Finalmente, se mostró esperanzado por el camino que está construyendo con la Fundación Bill y Melinda Gates para luchar contra la pobreza y la inequidad mundial. “Me siento afortunado de trabajar con ella”, precisó.