"Bla, bla, bla": Greta Thunberg se burla de los gobernantes mundiales y sus promesas en la cumbre juvenil sobre el clima

Getty Images Thunberg acusó a los líderes mundiales de ofrecer promesas vacías.

Tomó sus frases emblemáticas y les agregó una y otra vez la misma coletilla: bla, bla, bla.

"Reconstruir mejor, bla, bla, bla", "economía verde, bla, bla, bla", "emisiones cero para el 2050, bla, bla, bla", "neutral para el clima, bla, bla, bla".

La activista sueca contra el cambio climático Greta Thunberg aprovechó su discurso ante la Conferencia Juvenil sobre el Clima de la ONU, que se inició este martes en Milán (Italia), para burlarse de los líderes políticos mundiales, a los que acusó de ofrecer promesas vacías que no son seguidas por acciones.

"Eso es todo lo que oímos de nuestros llamados líderes. Palabras, palabras que suenan genial, pero que hasta ahora no han llevado a ninguna acción", dijo la joven de 18 años de edad.

"Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras y promesas vacías. Claro que necesitamos el diálogo constructivo, pero ellos ya llevan 30 años de bla, bla, bla y ¿adónde nos han llevado?", se preguntó.

Pese a sus críticas, Thunberg dijo que aún es posible darle la vuelta a la situación planteada por el cambio climático.

"Es completamente posible. Requerirá drásticos recortes anuales de emisiones como el mundo no ha visto nunca antes", dijo Thunberg.

"No podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan qué es políticamente posible o no. No podemos seguir dejando que las personas en el poder decidan lo que es la esperanza. La esperanza no es pasiva. La esperanza no es bla, bla, bla. La esperanza es decir la verdad. La esperanza es actuar. Y la esperanza siempre viene de la gente", concluyó.

Unos 400 jóvenes procedentes de 186 países participan en la Cumbre Juvenil sobre el Clima que durará tres días y de donde se esperan que emerjan propuestas para ser presentadas en la próxima conferencia internacional de cambio climático (COP26) en Glasgow (Reino Unido), que debe realizarse entre el 1 y el 12 de noviembre.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.