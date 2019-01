"Bohemian Rhapsody" es la Mejor película en los Globos de Oro y su protagonista el Mejor actor principal de drama

"Bohemian Rhapsody" se llevó el premio a Mejor película de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran "A Star is Born", "Black Panther", "If Beale Street Could Talk" y "BlacKKKlansman".

La cinta que recrea la vida la vida de Freddie Mercury y banda Queen cerró la noche con dos estatuillas, incluida la de mejor actor para Rami Malek, quien se impuso en importante categoría ante favoritos como Bradley Cooper.