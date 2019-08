"Breaking Bad": qué se sabe de "El Camino", la película de Netflix sobre la exitosa serie

Los fans de "Breaking Bad" tendrán en octubre una oportunidad de disfrutar de nuevo con su serie favorita.

Netflix reveló en Twitter este fin de semana el trailer de "El Camino", la película de la saga televisiva que estará disponible en la plataforma de "streaming" a partir del 11 de octubre.

El creador de la serie, Vince Gilligan , confirmó que el filme contará con la actuación del actor estadounidense Aaron Paul , quien regresará como cocinero de metanfetaminas.

Todavía no sabemos si Bryan Cranston , que interpretaba a Walter White en la serie, participará en "El Camino".

https://twitter.com/netflix/status/1165393399882473474?s=20

La semana pasada, Bob Odenkirk , quien interpreta al abogado Saul Goodman en la serie, reveló que el rodaje de toda la película ya se había hecho.

En una entrevista a la revista The Hollywood Reporter , el actor se mostró sorprendido de que el " secreto " nunca se propagara.

Pero ahora los fans tienen más detalles del proyecto cinematográfico.

Según ha anunciado Netflix, en la película se verá a Jesse (interpretado por Paul) escapar de su cautiverio y "reconciliarse con su pasado con el fin de forjar algún tipo de futuro".

¿Qué sabemos?

El creador de la premiada serie, Gilligan, conservará sus funciones como director del film.

Según los reportes, será una secuela de la serie.

La precuela, " Better Call Sa u l " , ya cuenta con cuatro temporadas en Netflix y se espera que la quinta esté disponible en la plataforma el próximo año.

¿Qué personajes regresarán en El Camino?

Odenkirk deja en suspenso esta pregunta. "He escuchado muchas cosas diferentes al respecto, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad . Estoy ansioso por verla".

"No sé lo que la gente sabe y no sabe. Me cuesta creer que no se sepa que la película ya ha sido filmada (...) Han hecho un trabajo increíble manteniendo el secreto".

https://twitter.com/aaronpaul_8/status/1146101798211473409

Lo que es seguro es que uno de los personajes más célebres de la serie, Jesse Pinkman , regresará con un rol principal en la cinta.

El pasado marzo, el actor Aaron Paul le insinuó a la revista Variety que estaría involucrado en el proyecto: "Por si no lo han visto en la serie de televisión, Walter muere, por lo que Jesse tiene que protagonizarla".

https://twitter.com/BryanCranston/status/1143565029129752576

Aún no está claro si Cranston regresará como Walter White, a pesar de que él y Aaron publicaron la palabra "pronto" en redes sociales al mismo tiempo en julio.

Puede que Walter White haya muerto en la serie, pero el actor reveló recientemente en una entrevista a Entertaintmet Tonight que "el rigor mortis (la rigidez de la muerte) podría permitir que regrese ".

"Podría ser en un flashback (...) No sé qué podría pasar".

¿Un giro arriesgado en la era del streaming?

Análisis de Scott Bryan, crítico de televisión y coanfitrión del podcast Must Watch de BBC 5 Live.

Hasta hace algunos años, un producto de televisión que se convertía en una película era visto como un gran paso hacia adelante. En este momento parece ser al revés.

La televisión se ha convertido en un lugar para muchas historias profundas e interesantes que se desarrollan en muchos capítulos, algo que no podríamos haber predicho hace algunos años, series que generalmente se desarrollan a un ritmo que le conviene a los creadores.

Solía ser una hazaña conseguir a un actor de Hollywood en una serie de televisión; ahora lo vemos como algo común.

Pero convertir una serie en un film es complicado, porque tiene que ser lo suficientemente simplificado para que logre atraer a nuevos espectadores que pueden no haber visto la serie.

Además, tiene que encajar en el contexto y lograr lo que hizo que la serie fuera tan exitosa en primer lugar.

¿Cómo manejas el desarrollo de múltiples historias? ¿Cómo puedes proporcionar tanta profundidad en dos horas?

¿Cómo puedes dejar a los espectadores satisfechos?

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

https://www.youtube.com/watch?v=Op_reZynv3o

https://www.youtube.com/watch?v=wdeCiZtTwgI