"Bumblebee" por fin es un Volkswagen en el primer tráiler de su película

La saga "Transformers" lleva más de una década en los cines, donde ha cosechado miles de millones de dólares, pero ha sido destruida por las críticas. Eso podría cambiar gracias a su robot más carismático, Bumblebee, que tendrá su primera película este año. El primer tráiler llegó a Youtube.

Subido a los canales oficiales de Paramount Pictures en YouTube, el tráiler de "Bumblebee" muestra a Charlie (Hailee Steinfeld), quien encuentra un automóvil Volkswagen en mal estado. Ella lo lleva a su casa sin saber que se trata de un transformer, ser vivo hecho de metal extraterrestre.

Proteger al tierno Bumblebee, que que no es para nada discreto, resulta ser complicado. En el camino Charlie y el robot serán perseguidos por el agente Burns, interpretado por el luchador y actor John Cena ("Blockers").

"A la fuga en el año de 1987, Bumblebee se refugia en el basurero de un pequeño pueblo playero de California. Charlie, cerca de cumplir 18 años y tratando de encontrar su lugar en el mundo, descubre a Bumblebee herido y roto", indica la sinopsis oficial de la cinta.

"Bumblebee" es dirigida por Travis Knight, quien tiene casi 20 años de experiencia en cine de animación. Su primer largometraje fue "Kubo and the Two Strings", nominada al Oscar de Mejor película animada.

DATO

"Bumblebee" llega a los cines de Perú el jueves 20 de diciembre, viernes 21 a Estados Unidos.

Al cierre de este artículo, el tráiler de "Bumblebee" lleva aproximadamente un millón de vistas en YouTube.