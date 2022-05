Camarista de hotel revela los sucios secretos de las habitaciones

En la mayoría de los casos, hospedarse en un hotel debería suponer una experiencia agradable, ya que se paga por un cuarto con distintas amenidades (dependiendo del precio), todo en un ambiente discreto y, sobre todo, seguro. Sin embargo, no todos estos negocios son como los pintan, según revela una joven que trabajó como camarista. Ella decidió contar secretos que te dejarán sorprendido.



Janessa Richard, una joven canadiense que trabajó hasta los 20 años en un hotel del estado de Alberta, sacudió internet con una serie de videos en donde cuenta algunos detalles que no dejan bien parados a muchos hoteles. Desde sábanas sucias que se siguen usando, hasta trucos para tener un mejor cuarto, la excamarista no se contuvo. ¡Aquí, te contamos todo!

Los sucios secretos de los hoteles, por fin revelados

Si bien hace 7 años dejó de trabajar en el mundo de los hoteles, Janessa aún recuerda algunos secretos que le pareció divertido revelar a sus 60 mil seguidores de TikTok.



Cabe resaltar que todos sus comentarios se basan completamente en su experiencia personal, por lo que sus declaraciones no significan que estas situaciones se presenten en todos los hoteles. Aunque las prácticas que menciona bien podrían aplicarse en muchas partes del mundo, incluido México.



A través de 4 tiktoks (el primero de ellos con más de un millón de reproducciones), Janessa nos reveló el mecanismo de trabajo de ciertos alojamientos, que van desde lo intrigante hasta lo asqueroso:

Algunos hoteles no lavan sus edredones de manera periódica

Lavar sábanas y edredones después de la estancia de los clientes se supone que debería ser una práctica obligatoria, pero no muchos hoteles lo hacen. En donde trabajaba Janessa los lavaban una vez por año, así que ella recomienda que, en cuanto llegues a un cuarto, quites toda la ropa de cama y cargues con la tuya para que no te arriesgues a convivir con gérmenes o algunas manchas sospechosas.

El mismo rollo de papel para todo el cuarto

Esta es otra práctica poco higiénica. La exempleada menciona que muchos establecimientos suelen dejar el mismo rollo de papel de baño para todos los hospedados de un cuarto; tan solo se doblan cuadritos del final, para que se vean bien.

Si bien muchos usuarios no vieron con malos ojos esto, Janessa menciona que, al pagar un cuarto por 150 o 200 dólares, “esperaría un rollo de papel higiénico nuevo”.

Vasos reusados

En el hotel donde trabajó como camarista, cada cuarto estándar presentaba una botella de agua y dos vasos de vidrio; ella no recomienda beber de ellos ya que no son vasos desinfectados, tan solo se limpian un poco para que se utilicen más veces.



Un usuario de Tiktok, que dijo ser supervisor de mantenimiento de un hotel, agregó que “los vasos en el mostrador se limpian con la toalla con la que todo lo demás se asea”.

Evita caminar sin calcetines

Nunca, pero nunca camines descalzo en un cuarto de hotel ya que, muy rara vez, el piso y las alfombras son aspiradas entre cliente y cliente y tan solo una vez al año se limpian a profundidad. Así que procura siempre llevar calcetines puestos, o cualquier otro calzado.

También ocurren cosas oscuras, como en las películas

Janessa cuenta que un hombre llegó con tres mujeres y rentó una habitación. Todo parecía “normal”, pero las cosas se salieron de control cuando más hombres llegaron al hotel y se dirigían a la misma habitación: gritos y golpes se escuchaban en el cuarto, y ella, como camarista con 19 años, no tuvo más remedio que llamar a la policía. Por fortuna ninguna mujer salió herida.