Camilo confiesa que ama algo de Shakira y no es precisamente la música

El famoso cantante Camilo Echeverry recientemente ganó en los Latin Grammy con su canción "Tutu" a mejor canción pop de 2020 y fue nominado en los Premios Grammy 2021 que se celebrarán el próximo enero por el Mejor Albúm de Pop Latino con "Por primera vez".

Echeverry viajó a España a razón de Los40 Music Awards y aprovechó para pasar por el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos.

Motos entregó al colombiano un Disco de Oro y Platino por sus ventas en tierras españolas durante el año 2020.

�� @CamiloMusica consigue disco de Oro y Platino por sus ventas en España en este 2020 #CamiloEH pic.twitter.com/x1EF7756iJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2020

Sin duda este año ha sido excelente para la vida profesional del artista, sumado a eso su vida amorosa con su esposa Evaluna Montaner, hija del gran cantante, Ricardo Montaner.

No es sorpresa para nadie que esta es una de las parejas más queridas de internet, aunque también de las más controversiales ya que muchos critcan la "melosidad" de los jóvenes esposos.

Lo que sí sorprendió en esta ocasión fueron las palabras de Camilo en la entrevista que dio para El Hormiguero.

Al ser interrogado sobre cómo era su relación con su compatriota, Shakira, el colombiano no dudó dos veces en decir que ella era fenomenal.

"Para mí Shakira es sinónimo de excelencia y súper artista que canta, toca, baila... es fantástica", comentó Camilo.También recordó que el primer "cassette" que le obsequiaron fue el de "pies descalzos".

"¿Es verdad que te hizo un masaje en los pies?", preguntó Motos.

Camilo contestó que hace un año que viajó a España para cantar con ella él se dobló el tobillo por lo que la colombiana le hizo un masaje.

"No sé si fue lo mucho que la amo o lo surrealista del momento, pero me curó la torcedura de tobillo con sus manos. Se me fue el dolor. Creo que sus manos de artista tienen algo mágico", expresó enérgicamente Camilo.