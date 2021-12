Canción “Jingle bells” no era para Navidad: Este es el verdadero origen

Si bien actualmente "Jingle bells" es sinónimo de Navidad, en realidad la famosa canción está muy alejada de las fiestas decembrinas y, para decepción de muchos, aborda una carrera de caballos.

El éxito mundial fue escrito entre 1850 y 1857 por el compositor estadounidense James Pierpont, su nombre original era “Jingle bells, or the one horse open sleigh” y nunca tuvo un propósito navideño. La letra no menciona la Navidad, el Día de Acción de Gracias o cualquier día festivo.

De acuerdo con historiadores, el tema empezó a ser relevante para esas fechas debido a que se interpretó por primera vez en un servicio de la iglesia de Acción de Gracias. Actualmente, en la ciudad de Savannah en el estado de Georgia, hay una placa que conmemorala composición de la canción en una iglesia donde Pierpont era director de música.

De acuerdo con la investigadora de la Universidad de Boston, Kyna Hamill, la canción se asoció con la Navidad décadas después de que se interpretó el 15 de septiembre de 1857 en Washington Street, Boston.

“Jingle bells” fue, además, la primera canción que se transmitió desde el espacio el 16 de diciembre de 1965, después de que los astronautas estadounidenses Tom Stafford y Walter M. Schirra hicieron una broma de Navidad durante la misión Gemini 6A.