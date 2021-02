Caso cerrado logra en España la emisión más vista de su historia tras el “aquí se habla español”

Según el diario El Español, el programa de Caso cerrado en el que la doctora Ana María Polo explota en cólera y grita a una adolescente colombiana para que hable en castellano y no en inglés, se ha convertido en todo un fenómeno en España.

Datos del diario ibérico revelan que el polémico episodio es la emisión más vista en la historia de Ten, canal español donde se emite el programa en el que la doctora Polo se convierte en mediadora de todo tipo de conflictos y que con frecuencia es criticado por supuestamente teatralizar y hasta inventar los casos que ahí se desarrollan.

El episodio, que se ha vuelto viral en todo el mundo-, obtuvo en Ten “una audiencia media de 253.000 espectadores y un 1,9% de cuota”.

“Este interés creciente por el programa de juicios que originalmente emite Telemundo en Estados Unidos ha otorgado a Ten, además, el mejor dato diario de su historia, con un 0,8% de share. Estos datos justifican el protagonismo que el formato tiene en la parrilla de Ten, pues la cadena dedica cinco horas de su emisión diaria a este programa”, detalló el diario.

Los hechos, el escándalo.



Luna, una adolescente colombiana que asistió al programa de la doctora Polo, fue objeto de una regañada monumental por parte de la cubana.

La muchacha entró al set de grabación saludando a todos en inglés, lo que de inmediato enfureció a Polo.

“Hello, good afternoon”, dijo la chica al entrar al popular espacio televisivo.

Después del saludo de Luna, Polo le respondió haciendo ademanes y hasta muecas burlescas: “No, ningún afternoon, ni ningún hello...Aquí tu hablas español...Y tu te llamas Luna, no Moon”.

Pero la muchacha -quien iba a ser ‘enjuiciada’ por insolente- no paraba de hablar en inglés, lo que sacó de las casillas a la popular presentadora.

Todo se complicó cuando Polo le preguntó que de dónde era. La joven respondió, siempre en inglés, que había nacido en Colombia.

Entonces Polo no pudo más, se puso de pie y explotó.

“Escúchame, si no hablas español, te vas. No estoy jugando contigo, a mí no me vas a hacer reto”, dijo Polo, para luego subir el tono y comenzar a gritar.

“No me interesan tus retos, cochinos e idiotas. Tu eres colombiana, lo que corre por esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas”, agregó Polo, señalando la salida del set.

Críticas y aplausos



El video de la doctora Polo regañando y amenazando a Luna ha dividido reacciones. Más allá de si el caso fue un montaje o no, la polémica la suscitó la exacerbada reacción de la veterana conductora contra una menor de edad.

La mayoría de usuarios en redes sociales coinciden en que la doctora Polo pocas veces se ve tan enojada en televisión, pero en lo que no se ponen de acuerdo es sí estuvo bien o mal hablarle así a la adolescente.

“Por más actuado que sea eso, no es un buen ejemplo lo que hizo. No se puede normalizar hablarle de esa forma a un adolescente, es casi una niña”, dijo en redes sociales un tuitero que se identifica como Rafael.

Por su parte, el usuario La Jowy expresó: “No son maneras. Me pregunto si se atrevería a hacer eso con un hombre adulto. No es culpa de la niña que no se sienta bien hablando español, y esa actitud no le va a motivar a hablarlo. No es fácil crecer con dos idiomas en tu casa, lo digo por experiencia”.

Pero en redes sociales, la doctora Polo también encontró palmadas de apoyo.

“Bien hecho doctora. Qué bien que puso en su lugar a esa niña malcriada”, expresó una mujer en Twitter.

“Adelante doctora Polo. Qué buen escarmiento. No todo se resuelve hablándole dulcemente a la gente, menos a ese tipo de peladitas. Se habla español y punto”, expresó otra mujer, de origen colombiano.