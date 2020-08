Chadwick Boseman: por qué el personaje protagonista de "Black Panther" es considerado un hito en el cine

Días de luto en la industria cinematográfica.

La muerte de Chadwick Boseman, actor estadounidense reconocido mundialmente por su papel protagonista en la película de superhéroes Black Panther, ha conmocionado al mundo entero.

Boseman murió en su casa de Los Ángeles víctima de un cáncer de colon que padecía desde 2016.

La noticia se conoció en la noche de este viernes y desde entonces se han sucedido miles de reacciones en redes sociales despidiéndose del que muchos consideran un hito en la historia del cine.

Su rol en Black Panther es un ícono para la comunidad negra y de ascendencia africana. Marcó a una generación.

"Chadwick Boseman le puso vida a la historia en la gran pantalla (...) en Black Panther fue un superhéroe para muchos", escribió en Twitter Martin Luther King III, activista de derechos humanos e hijo mayor de Martin Luther King Junior.

Chadwick Boseman brought history to life on the silver screen, from Jackie Robinson, James Brown and Thurgood Marshall.



As Black Panther, he was also a superhero to many.



And despite his 4 year long battle with cancer, he kept fighting and he kept inspiring. He will be missed. pic.twitter.com/f0Tc8ByaXj