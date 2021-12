Charlie Brown y Snoopy: 56 años de la mejor navidad del mundo

Un 9 de diciembre de 1965 se estrenó "La navidad de Charlie Brown". Un corto de animación producido y escrito por Charles M. Schulz y musicalizado por Vince Guaraldi.



La animación presenta a un Charlie Brown deprimido porque piensa que la navidad carece de sentido, ya que Lucy y Snoopy, personajes icónicos de la serie, están obsesionados con los regalos y decoraciones navideñas. Dichos sucesos hacen que Charlie se cuestione el verdadero sentido de la navidad.

Foto: Fandom Snoopy

El corto fue tan exitoso en la televisión que incluso la banda sonora produjo un álbum completo llamado "A Charlie Brown Christmas" del Trio Vince Guaraldi. El álbum salió a la venta el 29 de noviembre de 1965 y dejó grandes ganancias debido a la popularidad de los personajes.

Vince Guaraldi y su música

Vince Guaraldi nació en San Francisco, Estados Unidos. Radicó cerca de la zona conocida como North Beach, lugar que más tarde sería crucial para su florecimiento musical. Se caracterizó por ser un compositor con ritmos latinos y tempos de vals y jazz. En 1955 Guaraldi formó su propio trío con Eddie Durán and Dean Reilly. Sin embargo, en 1959 comenzaría una carrera en solitario para dedicarse a sus propios proyectos a tiempo completo.

Foto: Fandom Snoopy

Una de sus canciones más populares, "Cast Your Fate to the Wind", empezó a escucharse en las emisoras de radio en la década de los 60. Por este tema recibió en 1963 el premio Grammy a la mejor canción original de jazz. A lo largo de su carrera compuso un cierto número de piezas que más tarde, en 1965, publicaría en un disco llamado "A Charlie Brown Chrismas".

Este es el fragmento más viral del corto "A Charlie Brown Chrismas" (1965) en su canción "Linus and Lucy" del Trio Vince Guaraldi. Esta canción dió pie a una serie de memes en las nuevas generaciones; y creo cierto grado de nostalgia en las generaciones más antiguas. A continuación te presentamos algunas de las piezas hechas por los usuarios de internet.