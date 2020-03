Chefs cocinan para la cuarentena en Instagram

Enchiladas 2 tazas de harina nixtamalizada 1 cucharada de achiote 6 onzas de frijoles molidos 4 huevos duros 1 aguacate 3 onzas de queso duro rallado 16 onzas de carne molida de res 6 onzas de pasta de tomate 6 onzas de caldo de res 6 onzas de curtido Procedimiento Vamos a poner en una sartén un poco de aceite y saltearemos la cebolla y los ajos picados, luego agregamos la carne molida y dejamos que suelten sus jugos, luego agregamos la pasta de tomate y el caldo de res y dejamos que los líquidos se reduzcan en un 60 % y reservamos. Combinamos la harina con un poco de agua con el achiote y empezamos a palmar la masa para hacer tortillas. Las ponemos a freír hasta dorar retirando y poniendo en papel absorbente para quita el exceso de aceite. Armamos las enchiladas con los frijoles molidos, luego con la carne que hemos preparado, queso rallado, aguacate en trozos, el curtido y por último las rodajas de huevo. #chefrankarevalo #enchiladas #sivar #cheflife #gourmet #foodporn #chefsofinstagram #photography #foodconnoisseur #elsalvador

